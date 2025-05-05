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РСЧС объяснила сбои в работе мобильной связи и интернета в Москве

РСЧС объяснила сбои в работе мобильной связи и интернета в Москве - 05.05.2025, ПРАЙМ

РСЧС объяснила сбои в работе мобильной связи и интернета в Москве

Сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая, следует из сообщения Российской единой системы | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T12:31+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая, следует из сообщения Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). "Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - говорится в сообщении. В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступает из Москвы. Также, согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне жалуются на многие сервисы в Рунете - банковские приложения, видеохостинги, мессенджеры и государственные приложения.

https://1prime.ru/20250505/downdetector-857276015.html

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технологии, россия, бизнес, москва, мтс, билайн, мегафон