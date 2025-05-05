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Рубль растет против юаня на Мосбирже в понедельник

Рубль растет против юаня на Мосбирже в понедельник - 05.05.2025, ПРАЙМ

Рубль растет против юаня на Мосбирже в понедельник

Курс рубля во второй половине сессии понедельника повышается против юаня, курс сползает в район отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T17:16+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во второй половине сессии понедельника повышается против юаня, курс сползает в район отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.09 мск снижался на 21 копейку - до 11,20 рубля. Снижение составило 1,9%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,18-11,49 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,82 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,305 против 7,271 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,56 рубля. РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ Рубль днем, в начале второй укороченной рабочей недели мая, повышается против юаня на Мосбирже, несмотря на ряд негативных факторов. Завершение налогового периода, геополитическая неопределенность, спад цен на нефть и период длинных праздников, когда обычно наблюдается повышение спроса на валюту, это все игнорируется участниками рынка, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, при стабильности притока экспортной выручки, импорт остается подавленным, в том числе из-за высоких рублевых ставок. Также рубль отчасти могли подержать сообщения о том, что нормативы репатриации выручки экспортеров сохранятся, что краткосрочно сохранит поддержку нацвалюты за счет расширенного предложения валюты. Хотя на самом деле экспортеры сейчас и так продают более 90% выручки, о чем недавно заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина", - поясняет он. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.08 мск падала на 2% - до 60,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5% - до 99,6 пункта. ПРОГНОЗЫ На российский валютный рынок на этой неделе может повлиять анонс майских объемов операций с валютой по бюджетному правилу, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом у курса в дальнейшем есть перспективы к постепенному росту в сторону 11,6 рубля за юань", - добавляет он. Прогноз по курсам до конца дня: 11,1-11,4 рубля за юань и 80,7-81,7 рубля за доллар, говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Эта неделя для российского рынка снова укороченная, поэтому курсовые движения могут носить эмоциональный характер, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

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рынки, торги, москва, рф, сша, эльвира набиуллина, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал