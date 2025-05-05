https://1prime.ru/20250505/rumyniya-857293610.html

Премьер Румынии заявил об уходе в отставку

Премьер Румынии заявил об уходе в отставку - 05.05.2025, ПРАЙМ

Премьер Румынии заявил об уходе в отставку

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что уходит в отставку с поста председателя правительства, а возглавляемая им Социал-демократическая партия... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T19:28+0300

2025-05-05T19:28+0300

2025-05-05T19:30+0300

румыния

кэлин джеорджеску

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/34/841393465_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cee791981100e8f05ed4283802411058.jpg

КИШИНЕВ, 5 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что уходит в отставку с поста председателя правительства, а возглавляемая им Социал-демократическая партия покидает правящую коалицию. Парламентские выборы в Румынии состоялись 1 декабря. В правящую коалицию вошли Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств. Она выдвинула на пост президента бывшего председателя Сената Крина Антонеску, в первом туре выборов, прошедших 4 мая, он занял третье место и не прошел во второй тур. "В декабре была создана коалиция с двумя целями: чтобы у нас было стабильное правительство с большинством в парламенте и чтобы у коалиции был кандидат, который станет президентом. Одно из двух не получилось, это значит, что коалиция в нынешнем составе нелегитимна. Я предложил коллегам по партии выйти из коалиции, что ведет к моей отставке с поста премьер министра, что я сделаю после встречи с вами (журналистами - ред.)", - заявил Чолаку после заседания совета СДП. По его словам, социал-демократы приняли решение не поддерживать никого из кандидатов, которые вышли во второй тур. Он опроверг возможность создания коалиции СДП с партией "Альянс за объединение румын", поддержавшей на выборах вышедшего во второй тур Джеордже Симиона."Меня бы в любом случае сменил будущий президент. В будущем будет другая коалиция, которая будет управлять, эти дискуссии будут вестись после выборов президента. Думаю, что будущий президент обсудит вместе с партиями, которые могут создать коалицию, кто будет управлять правительством", - сказал Чолаку.В Румынии 4 мая прошел первый тур выборов президента, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, получив 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур пройдет 18 мая. Президентские выборы в Румынии в текущем году проходят на фоне политического кризиса, который вызван аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску вышел в лидеры, однако результаты были отменены из-за предполагаемого вмешательства через соцсети. Решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://1prime.ru/20250505/rumyniya-857279353.html

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, кэлин джеорджеску