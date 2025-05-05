https://1prime.ru/20250505/ruonia--857283862.html

Ставка RUONIA 30 апреля выросла до 20,74%

Ставка RUONIA 30 апреля выросла до 20,74% - 05.05.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 30 апреля выросла до 20,74%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 30 апреля, выросла на 0,02... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T14:42+0300

2025-05-05T14:42+0300

2025-05-05T14:42+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 30 апреля, выросла на 0,02 процентного пункта и составила 20,74%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 438,22 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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