https://1prime.ru/20250505/ruonia--857283862.html
Ставка RUONIA 30 апреля выросла до 20,74%
Ставка RUONIA 30 апреля выросла до 20,74% - 05.05.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 30 апреля выросла до 20,74%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 30 апреля, выросла на 0,02... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T14:42+0300
2025-05-05T14:42+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 30 апреля, выросла на 0,02 процентного пункта и составила 20,74%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 438,22 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, москва, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА, Банк России
Ставка RUONIA 30 апреля выросла до 20,74%
Ставка RUONIA 30 апреля выросла на 0,02 п.п. и составила 20,74%
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 30 апреля, выросла на 0,02 процентного пункта и составила 20,74%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 438,22 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Ставка RUONIA 29 апреля выросла до 20,72%