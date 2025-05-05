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Российский рынок акций продолжает снижение в начале недели

Российский рынок акций продолжает снижение в начале недели - 05.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает снижение в начале недели

Российский рынок акций продолжает демонстрировать снижение в начале недели, следует из данных Московской биржи. | 05.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает демонстрировать снижение в начале недели, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.19 мск снижался на 0,85% относительно предыдущего закрытия, до 2 812,5 пункта. Сильно дешевеют акции ЛСР (-6,04%), "Мечела" (обыкновенные акции дешевеют на 1,98%, префы на 1,5%), Московского кредитного банка (-1,81%), ДВМП (-1,58%). Дорожают акции "Соллерса" (+3,84%), "Позитива" (+1,95%), "Вуш Холдинга" (+1,79%), Novabev Group (+1,71%), "Русгидро" (+1,64%). Во многом индекс Мосбиржи провалили подешевевшие на прошлой неделе тяжеловесные акции "Газпрома", комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "На руку "медведям" играет и нефть, которая сегодня опустилась под отметку 60 долларов за баррель на решении ОПЕК повысить добычу с июня втрое больше изначальных планов. Не исключаем ухода котировок в район 55 долларов", - добавляет Антонов. "До конца недели, в случае отсутствия позитивных изменений на геополитическом треке, несмотря на возможность возвращения нефти марки Brent в диапазон 60-65 долларов за баррель, индекс Мосбиржи может продолжить негативную динамику и отступить в диапазон 2700 пунктов", - заключает Богдан Зварич из банка ПСБ.

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рынки, акции, торги, москва, двмп