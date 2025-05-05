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Российский рынок акций снизился на 3,45% за основную сессию
Российский рынок акций снизился на 3,45% за основную сессию - 05.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 3,45% за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 3,45%, следует из данных Московской биржи. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T19:01+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 3,45%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 3,45% - до 2738,80 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,67% до 1128,23 пункта, долларовый РТС - на 3,95%, до 1053,28 пункта.
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мосбиржа, ртс, рынки, акции
Экономика, Мосбиржа, РТС, Рынки, Акции
Российский рынок акций снизился на 3,45% за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 3,45%
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 3,45%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 3,45% - до 2738,80 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,67% до 1128,23 пункта, долларовый РТС - на 3,95%, до 1053,28 пункта.
Объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн рублей