https://1prime.ru/20250505/rynok-857292998.html

Российский рынок акций снизился на 3,45% за основную сессию

Российский рынок акций снизился на 3,45% за основную сессию - 05.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 3,45% за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 3,45%, следует из данных Московской биржи. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T19:01+0300

2025-05-05T19:01+0300

2025-05-05T19:01+0300

экономика

мосбиржа

ртс

рынки

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 3,45%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 3,45% - до 2738,80 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,67% до 1128,23 пункта, долларовый РТС - на 3,95%, до 1053,28 пункта.

https://1prime.ru/20250505/mosbirzha-857292068.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, ртс, рынки, акции