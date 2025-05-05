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Российский рынок акций ощутимо снизился

Российский рынок акций ощутимо снизился - 05.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций ощутимо снизился

Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника ощутимо снизился, продолжив падать четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 05.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника ощутимо снизился, продолжив падать четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 3,45% - до 2738,80 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,67%, до 1128,23 пункта, долларовый РТС - на 3,95%, до 1053,28 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию понедельника торговался в минусе. При этом индекс Мосбиржи пробил вниз ключевой уровень 2800 пунктов и даже ушел ниже 2750 пунктов. "Индекс Мосбиржи начал неделю глубоким снижением, планка 2800 пунктов не устояла. У "медвежьего" импульса был целый ряд причин – снижение цен на нефть в область 60 долларов за баррель и одновременное укрепление рубля, желание инвесторов сократить рисковые позиции в период майских праздников при условиях геополитической неопределенности и внешнеторговых коллизий", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Газпрома" (-4%), "Северстали" (-3,5%), "Мечела" (-3,5%), "Новатэка" (-3,4%). Выросли в цене бумаги "Полюса" (+1,6%), Мосбиржи (+0,2%). Стоимость нефти к 19.40 мск падала на 1,8% до 60,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 99,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок акций к концу сессии ускорил падение и стремился к краткосрочным целям 2665 и 980 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС из-за угрозы новых западных санкций и отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В отсутствие позитивных геополитических новостей индекс Мосбиржи во вторник рискует продолжить движение в сторону 2700 пунктов, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, торги, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций", российский рынок акций