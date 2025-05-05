https://1prime.ru/20250505/rynok-857294320.html
Российский рынок акций ощутимо снизился
Российский рынок акций ощутимо снизился - 05.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций ощутимо снизился
Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника ощутимо снизился, продолжив падать четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T20:05+0300
2025-05-05T20:05+0300
2025-05-05T20:05+0300
экономика
рынки
акции
торги
елена кожухова
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника ощутимо снизился, продолжив падать четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 3,45% - до 2738,80 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,67%, до 1128,23 пункта, долларовый РТС - на 3,95%, до 1053,28 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию понедельника торговался в минусе. При этом индекс Мосбиржи пробил вниз ключевой уровень 2800 пунктов и даже ушел ниже 2750 пунктов. "Индекс Мосбиржи начал неделю глубоким снижением, планка 2800 пунктов не устояла. У "медвежьего" импульса был целый ряд причин – снижение цен на нефть в область 60 долларов за баррель и одновременное укрепление рубля, желание инвесторов сократить рисковые позиции в период майских праздников при условиях геополитической неопределенности и внешнеторговых коллизий", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Газпрома" (-4%), "Северстали" (-3,5%), "Мечела" (-3,5%), "Новатэка" (-3,4%). Выросли в цене бумаги "Полюса" (+1,6%), Мосбиржи (+0,2%). Стоимость нефти к 19.40 мск падала на 1,8% до 60,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 99,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок акций к концу сессии ускорил падение и стремился к краткосрочным целям 2665 и 980 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС из-за угрозы новых западных санкций и отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В отсутствие позитивных геополитических новостей индекс Мосбиржи во вторник рискует продолжить движение в сторону 2700 пунктов, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
https://1prime.ru/20250505/mosbirzha-857292068.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:31:2666:2031_1920x0_80_0_0_26f0752c3f8ae4c4b86cc9048fdace92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, акции, торги, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций", российский рынок акций
Экономика, Рынки, Акции, Торги, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций
Российский рынок акций ощутимо снизился
Российский рынок акций ощутимо снизился - четвертую сессию подряд
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника ощутимо снизился, продолжив падать четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 3,45% - до 2738,80 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,67%, до 1128,23 пункта, долларовый РТС - на 3,95%, до 1053,28 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн рублей
Российский рынок акций в основную сессию понедельника торговался в минусе. При этом индекс Мосбиржи пробил вниз ключевой уровень 2800 пунктов и даже ушел ниже 2750 пунктов.
"Индекс Мосбиржи начал неделю глубоким снижением, планка 2800 пунктов не устояла. У "медвежьего" импульса был целый ряд причин – снижение цен на нефть в область 60 долларов за баррель и одновременное укрепление рубля, желание инвесторов сократить рисковые позиции в период майских праздников при условиях геополитической неопределенности и внешнеторговых коллизий", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Газпрома" (-4%), "Северстали" (-3,5%), "Мечела" (-3,5%), "Новатэка" (-3,4%). Выросли в цене бумаги "Полюса" (+1,6%), Мосбиржи (+0,2%).
Стоимость нефти к 19.40 мск падала на 1,8% до 60,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 99,9 пункта.
Российский рынок акций к концу сессии ускорил падение и стремился к краткосрочным целям 2665 и 980 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС из-за угрозы новых западных санкций и отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В отсутствие позитивных геополитических новостей индекс Мосбиржи во вторник рискует продолжить движение в сторону 2700 пунктов, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".