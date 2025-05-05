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Погрузка на сети РЖД в январе-апреле сократилась на 6,8%

Погрузка на сети РЖД в январе-апреле сократилась на 6,8% - 05.05.2025, ПРАЙМ

Погрузка на сети РЖД в январе-апреле сократилась на 6,8%

Погрузка на сети РЖД в январе-апреле 2025 года сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в апреле текущего года - на | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T11:05+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-апреле 2025 года сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в апреле текущего года - на 8,6% в годовом выражении, сообщила компания"Погрузка за январь – апрель 2025 года, по оперативным данным, составила 370,6 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года... По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2025 года составила 92,9 млн тонн, что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.Основные потери в объемах в январе-апреле, пишут РЖД, связаны с внутрироссийскими перевозками строительных грузов (-21,3%), каменного угля (-6,4%), а также в сегменте перевозок металлургического сектора - черных металлов (-23,3%) и металлолома (-25,5%) из-за сокращения спроса со стороны потребляющих данную продукцию отраслей экономики. По ключевому восточному направлению РЖД отмечают положительную динамику экспорта (+4,1%)."Рост обеспечен преимущественно экспортом неугольных грузов (+7,5%), в том числе железной руды (+22,3%), удобрений (+64,1%), а также прочих грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+12,1%)", - говорится в сообщении.Добавляется, что в апреле выросла погрузка цветных металлов (+14,7%), рыбы (+10,2%), удобрений (+2,4%) и металлических руд (+2,3%).РЖД в 2025 году прогнозируют снижение погрузки в абсолютных цифрах при росте объемов перевозок высокодоходных грузов, сообщал в феврале текущего года гендиректор компании Олег Белозеров. Погрузка в 2024 году снизилась на 4,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 миллиард 181,4 миллиона тонн.

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россия, ржд