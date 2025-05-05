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Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле выросли на 2,4%

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле выросли на 2,4% - 05.05.2025, ПРАЙМ

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле выросли на 2,4%

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле 2025 года выросли на 2,4% в годовом выражении, в том числе в апреле - на 1,9% по сравнению с аналогичным... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T11:35+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле 2025 года выросли на 2,4% в годовом выражении, в том числе в апреле - на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания."Всего за январь-апрель 2025 года поездки совершили 396,6 миллиона пассажиров (+2,4%)... В апреле по российским железным дорогам отправились 106,5 миллиона пассажиров (+1,9% к апрелю 2024 года)", - говорится в сообщении.В частности, в пригородных поездах перевозки пассажиров за четыре месяца выросли на 2,6% - до 360,4 миллиона человек, в поездах дальнего следования - на 0,4%, до 36,2 миллиона человек.Перевозки пассажиров в пригородном сообщении в апреле составили 97 миллионов человек (+1,8%), в дальнем следовании - 9,5 миллиона человек (+3,3%).РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, сообщал в феврале гендиректор компании Олег Белозеров. Перевозки пассажиров на сети РЖД в 2024 году выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 1 миллиарда 284,1 миллиона человек.

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