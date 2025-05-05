https://1prime.ru/20250505/shveytsariya-857285071.html
Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%
Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0% - 05.05.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%
Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS). | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T15:08+0300
2025-05-05T15:08+0300
2025-05-05T15:08+0300
экономика
мировая экономика
швейцария
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_d0c8572a3722d12135f1c21bdeb21f70.jpg
ЖЕНЕВА, 5 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS). "В апреле 2025 года индекс потребительских цен остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составил 107,5 пункта... По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года рост составил 0,0%", - говорится в документе. В марте Швейцарский национальный банк (ШНБ) снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25%, из-за снижения инфляционного давления.
https://1prime.ru/20250429/shveytsariya-857149122.html
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:685:514_1920x0_80_0_0_154d2db638bac38005a8bc28485baffd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, швейцария
Экономика, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ
Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%
Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%, индекс потребительских цен - 107,5
ЖЕНЕВА, 5 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS).
"В апреле 2025 года индекс потребительских цен остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составил 107,5 пункта... По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года рост составил 0,0%", - говорится в документе.
В марте Швейцарский национальный банк (ШНБ) снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25%, из-за снижения инфляционного давления.
В парламенте Швейцарии проголосовали против контрмер на пошлины США