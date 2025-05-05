https://1prime.ru/20250505/shveytsariya-857285071.html

Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%

Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0% - 05.05.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%

Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS). | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T15:08+0300

2025-05-05T15:08+0300

2025-05-05T15:08+0300

экономика

мировая экономика

швейцария

https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_d0c8572a3722d12135f1c21bdeb21f70.jpg

ЖЕНЕВА, 5 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS). "В апреле 2025 года индекс потребительских цен остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составил 107,5 пункта... По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года рост составил 0,0%", - говорится в документе. В марте Швейцарский национальный банк (ШНБ) снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25%, из-за снижения инфляционного давления.

https://1prime.ru/20250429/shveytsariya-857149122.html

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, швейцария