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Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0% - 05.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250505/shveytsariya-857285071.html
Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%
Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0% - 05.05.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%
Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS). | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T15:08+0300
2025-05-05T15:08+0300
экономика
мировая экономика
швейцария
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ЖЕНЕВА, 5 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS). "В апреле 2025 года индекс потребительских цен остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составил 107,5 пункта... По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года рост составил 0,0%", - говорится в документе. В марте Швейцарский национальный банк (ШНБ) снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25%, из-за снижения инфляционного давления.
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мировая экономика, швейцария
Экономика, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ
15:08 05.05.2025
 
Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%

Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%, индекс потребительских цен - 107,5

Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии
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ЖЕНЕВА, 5 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии в апреле составила 0%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского Федерального статистического управления (OFS).
"В апреле 2025 года индекс потребительских цен остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составил 107,5 пункта... По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года рост составил 0,0%", - говорится в документе.
В марте Швейцарский национальный банк (ШНБ) снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25%, из-за снижения инфляционного давления.
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ЭкономикаМировая экономикаШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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