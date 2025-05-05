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Лидер оппозиционной партии лидирует на выборах президента Румынии - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Лидер оппозиционной партии лидирует на выборах президента Румынии
Лидер оппозиционной партии лидирует на выборах президента Румынии - 05.05.2025, ПРАЙМ
Лидер оппозиционной партии лидирует на выборах президента Румынии
Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион лидирует на выборах президента Румынии в первом туре с 40,96%... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T08:22+0300
2025-05-05T08:22+0300
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КИШИНЕВ, 5 мая - ПРАЙМ. Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион лидирует на выборах президента Румынии в первом туре с 40,96% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 100% голосов с участков по стране. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Данные ЦИК показывают, что Симион набирает 40,96 % голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,07% голосов. На пост президента Румынии претендовали 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимы й кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
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общество , мировая экономика, румыния, бухарест, кишинев, цик
Политика, Общество , Мировая экономика, РУМЫНИЯ, Бухарест, Кишинев, ЦИК
08:22 05.05.2025
 
Лидер оппозиционной партии лидирует на выборах президента Румынии

Лидер оппозиции Симион лидирует на выборах президента Румынии с 40,96% голосов

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© fotolia.com / VigiePH
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КИШИНЕВ, 5 мая - ПРАЙМ. Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион лидирует на выборах президента Румынии в первом туре с 40,96% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 100% голосов с участков по стране.
В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет.
Данные ЦИК показывают, что Симион набирает 40,96 % голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,07% голосов.
На пост президента Румынии претендовали 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимы й кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
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