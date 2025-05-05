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Кандидат в президенты Румынии Симион лидирует с 41% голосов

Кандидат в президенты Румынии Симион лидирует с 41% голосов - 05.05.2025, ПРАЙМ

Кандидат в президенты Румынии Симион лидирует с 41% голосов

Кандидат в президенты Румынии, лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион вышел на первое место с 41% голосов после... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T09:28+0300

2025-05-05T09:28+0300

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КИШИНЕВ, 5 мая - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии, лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион вышел на первое место с 41% голосов после завершения подсчета бюллетеней со всех избирательных участков внутри страны и за ее пределами, сообщает Центральное избирательное бюро Румынии. В Румынии в воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. Данные ЦИК показывают, что Симион набирает 41% голосов и занимает первое место, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. На пост президента Румынии претендовали 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Второй тур президентских выборов в Румынии запланированы на 18 мая.

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общество , румыния, бухарест, кишинев, цик