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Президенту Словакии подали петицию об отмене санкций против России

Президенту Словакии подали петицию об отмене санкций против России - 05.05.2025, ПРАЙМ

Президенту Словакии подали петицию об отмене санкций против России

Активисты в Словакии передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, передает корреспондент РИА Новости. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T16:33+0300

2025-05-05T16:33+0300

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БРАТИСЛАВА, 5 мая - ПРАЙМ. Активисты в Словакии передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, передает корреспондент РИА Новости. В конце апреля словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота сообщал РИА Новости, что активистами уже было собрано 356 593 подписи при необходимых 350 тысячах, но сбор продолжался. "Мы передаем в канцелярию 395 401 подпись, это очень хорошее количество, мы устали, но мы счастливы", - сказал журналистам лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец. Активист поблагодарил всех, кто помогал со сбором подписей, отметив, что он проводился без поддержки со стороны СМИ. В понедельник в канцелярию президента Словакии занесли около 40 коробок, наполненных листами с подписями под петицией за отмену антироссийских санкций. Авторы петиции предлагают провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него.

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