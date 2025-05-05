Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президенту Словакии подали петицию об отмене санкций против России - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250505/slovakiya-857288328.html
Президенту Словакии подали петицию об отмене санкций против России
Президенту Словакии подали петицию об отмене санкций против России - 05.05.2025, ПРАЙМ
Президенту Словакии подали петицию об отмене санкций против России
Активисты в Словакии передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, передает корреспондент РИА Новости. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T16:33+0300
2025-05-05T16:33+0300
политика
мировая экономика
общество
словакия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:220:5616:3379_1920x0_80_0_0_584075cbd946b3f7095e4917c896aa5c.jpg
БРАТИСЛАВА, 5 мая - ПРАЙМ. Активисты в Словакии передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, передает корреспондент РИА Новости. В конце апреля словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота сообщал РИА Новости, что активистами уже было собрано 356 593 подписи при необходимых 350 тысячах, но сбор продолжался. "Мы передаем в канцелярию 395 401 подпись, это очень хорошее количество, мы устали, но мы счастливы", - сказал журналистам лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец. Активист поблагодарил всех, кто помогал со сбором подписей, отметив, что он проводился без поддержки со стороны СМИ. В понедельник в канцелярию президента Словакии занесли около 40 коробок, наполненных листами с подписями под петицией за отмену антироссийских санкций. Авторы петиции предлагают провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него.
https://1prime.ru/20250504/slovakiya-857253704.html
словакия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:0:4992:3744_1920x0_80_0_0_71bb6b2aa22348dc406c3c9c9a23b20b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , словакия, рф
Политика, Мировая экономика, Общество , СЛОВАКИЯ, РФ
16:33 05.05.2025
 
Президенту Словакии подали петицию об отмене санкций против России

В канцелярию президента Словакии подали петицию об отмене санкций против России

© fotolia.com / PHB.czПрезидентский дворец в Братиславе, Словакия
Президентский дворец в Братиславе, Словакия - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© fotolia.com / PHB.cz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 5 мая - ПРАЙМ. Активисты в Словакии передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, передает корреспондент РИА Новости.
В конце апреля словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота сообщал РИА Новости, что активистами уже было собрано 356 593 подписи при необходимых 350 тысячах, но сбор продолжался.
"Мы передаем в канцелярию 395 401 подпись, это очень хорошее количество, мы устали, но мы счастливы", - сказал журналистам лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец.
Активист поблагодарил всех, кто помогал со сбором подписей, отметив, что он проводился без поддержки со стороны СМИ. В понедельник в канцелярию президента Словакии занесли около 40 коробок, наполненных листами с подписями под петицией за отмену антироссийских санкций.
Авторы петиции предлагают провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
Словакия не будет повышать расходы на оборону в ущерб нуждам населения
Вчера, 09:17
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоСЛОВАКИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала