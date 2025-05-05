Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Китай прибегает к отправке товаров в США через третьи страны - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/smi-857266237.html
СМИ: Китай прибегает к отправке товаров в США через третьи страны
СМИ: Китай прибегает к отправке товаров в США через третьи страны - 05.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Китай прибегает к отправке товаров в США через третьи страны
Китайские компании прибегают к отправке своих товаров в США через третьи страны, чтобы избежать введенных президентом США Дональдом Трампом высоких ввозных... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T08:14+0300
2025-05-05T08:14+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
сша
китай
москва
дональд трамп
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Китайские компании прибегают к отправке своих товаров в США через третьи страны, чтобы избежать введенных президентом США Дональдом Трампом высоких ввозных пошлин, пишет газета Financial Times. "Китайские экспортеры активизируют усилия, чтобы избежать пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, отправляя свои товары через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение", - говорится в материале газеты. По данным издания, реклама в китайских социальных сетях предлагает экспортерам помощь в поставке товаров в такие страны, как Малайзия, где им будет выдан новый сертификат происхождения, после чего товар будет отправлен в США. При этом, как пишет газета, согласно торговому законодательству США, в случае отправки товаров через третьи страны, для получения нового сертификата происхождения они должны быть подвержены в них "существенной трансформации", подразумевающей переработку или производство. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://1prime.ru/20250504/poshliny-857260597.html
сша
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бизнес, сша, китай, москва, дональд трамп, financial times
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Financial Times
08:14 05.05.2025
 
СМИ: Китай прибегает к отправке товаров в США через третьи страны

FT: китайские компании отправляют товары в США через третьи страны, чтобы избежать пошлин

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Китайские компании прибегают к отправке своих товаров в США через третьи страны, чтобы избежать введенных президентом США Дональдом Трампом высоких ввозных пошлин, пишет газета Financial Times.
"Китайские экспортеры активизируют усилия, чтобы избежать пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, отправляя свои товары через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение", - говорится в материале газеты.
По данным издания, реклама в китайских социальных сетях предлагает экспортерам помощь в поставке товаров в такие страны, как Малайзия, где им будет выдан новый сертификат происхождения, после чего товар будет отправлен в США.
При этом, как пишет газета, согласно торговому законодательству США, в случае отправки товаров через третьи страны, для получения нового сертификата происхождения они должны быть подвержены в них "существенной трансформации", подразумевающей переработку или производство.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
%Обложки журналов с портретами президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
США снизят пошлины на товары из Китая, заявил Трамп
Вчера, 19:37
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесСШАКИТАЙМОСКВАДональд ТрампFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала