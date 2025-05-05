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СМИ: союзники Киева хотят договориться о поставках Patriot до саммита НАТО
СМИ: союзники Киева хотят договориться о поставках Patriot до саммита НАТО - 05.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: союзники Киева хотят договориться о поставках Patriot до саммита НАТО
Союзники Киева обсуждают поставку ему дополнительных систем ПВО Patriot, хотят достичь соглашения по этому вопросу до саммита НАТО в июне, передает агентство... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T13:30+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Союзники Киева обсуждают поставку ему дополнительных систем ПВО Patriot, хотят достичь соглашения по этому вопросу до саммита НАТО в июне, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. Ранее газета New York Times сообщала, что Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции. По данным издания, ожидается, что система из Израиля будет доставлена Украине к лету, и речь идет об одной из более старых моделей. "Западные союзники Украины обсуждают поставку Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, нацелены достичь соглашения до саммита НАТО в июне", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что потенциальными поставщиками систем выступают в том числе США и Греция. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Политика, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, НАТО, New York Times
СМИ: союзники Киева хотят договориться о поставках Patriot до саммита НАТО
Reuters: союзники Украины обсуждают поставку дополнительных систем ПВО Patriot
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ.
Союзники Киева обсуждают поставку ему дополнительных систем ПВО Patriot, хотят достичь соглашения по этому вопросу до саммита НАТО в июне, передает
агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее газета New York Times сообщала, что Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции. По данным издания, ожидается, что система из Израиля будет доставлена Украине к лету, и речь идет об одной из более старых моделей.
"Западные союзники Украины обсуждают поставку Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, нацелены достичь соглашения до саммита НАТО в июне", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что потенциальными поставщиками систем выступают в том числе США и Греция.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украина получит еще несколько систем ПВО Patriot, пишут СМИ