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СМИ: у Европы нет жизнеспособной альтернативы истребителям F-35

СМИ: у Европы нет жизнеспособной альтернативы истребителям F-35 - 05.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: у Европы нет жизнеспособной альтернативы истребителям F-35

У стран Европы не будет жизнеспособной альтернативы американским истребителям F-35 до распространения истребителей шестого поколения, пишет журнал Newsweek со... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T13:46+0300

2025-05-05T13:46+0300

2025-05-05T13:46+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. У стран Европы не будет жизнеспособной альтернативы американским истребителям F-35 до распространения истребителей шестого поколения, пишет журнал Newsweek со ссылкой на чиновников и экспертов. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что альтернативы американским истребителям F-35 в данный момент нет, а расторжение контракта может испортить отношения с США. Newsweek сообщало, что европейские союзники США по НАТО получили дополнительный стимул для разработки нового поколения истребителей, поскольку политика, проводимая американским президентом Дональдом Трампом, вызывает у них неуверенность в поставках F-35 из США. "Просто нет жизнеспособной альтернативы, пока более продвинутые истребители шестого поколения не начнут становиться более доступными через более чем десятилетие", - говорится в сообщении журнала. По словам неназванного чиновника из Центральной Европы, подобной ситуации не избежать, несмотря на то, что страны континента работают над наращиванием оборонного производства.

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сша, newsweek, нато, f-35 lightning ii