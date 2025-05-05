Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: у Европы нет жизнеспособной альтернативы истребителям F-35 - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250505/smi-857281653.html
СМИ: у Европы нет жизнеспособной альтернативы истребителям F-35
СМИ: у Европы нет жизнеспособной альтернативы истребителям F-35 - 05.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: у Европы нет жизнеспособной альтернативы истребителям F-35
У стран Европы не будет жизнеспособной альтернативы американским истребителям F-35 до распространения истребителей шестого поколения, пишет журнал Newsweek со... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T13:46+0300
2025-05-05T13:46+0300
вооружения
сша
newsweek
нато
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ee742e893d4eea2c28ad7c5febd0e46e.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. У стран Европы не будет жизнеспособной альтернативы американским истребителям F-35 до распространения истребителей шестого поколения, пишет журнал Newsweek со ссылкой на чиновников и экспертов. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что альтернативы американским истребителям F-35 в данный момент нет, а расторжение контракта может испортить отношения с США. Newsweek сообщало, что европейские союзники США по НАТО получили дополнительный стимул для разработки нового поколения истребителей, поскольку политика, проводимая американским президентом Дональдом Трампом, вызывает у них неуверенность в поставках F-35 из США. "Просто нет жизнеспособной альтернативы, пока более продвинутые истребители шестого поколения не начнут становиться более доступными через более чем десятилетие", - говорится в сообщении журнала. По словам неназванного чиновника из Центральной Европы, подобной ситуации не избежать, несмотря на то, что страны континента работают над наращиванием оборонного производства.
https://1prime.ru/20250428/sdelka-857085606.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_674f58c7be2bacbef9d5c4d32b6b3952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, newsweek, нато, f-35 lightning ii
Вооружения, США, Newsweek, НАТО, F-35 Lightning II
13:46 05.05.2025
 
СМИ: у Европы нет жизнеспособной альтернативы истребителям F-35

Newsweek: у Европы нет жизнеспособной альтернативы американским истребителям F-35

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. У стран Европы не будет жизнеспособной альтернативы американским истребителям F-35 до распространения истребителей шестого поколения, пишет журнал Newsweek со ссылкой на чиновников и экспертов.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что альтернативы американским истребителям F-35 в данный момент нет, а расторжение контракта может испортить отношения с США. Newsweek сообщало, что европейские союзники США по НАТО получили дополнительный стимул для разработки нового поколения истребителей, поскольку политика, проводимая американским президентом Дональдом Трампом, вызывает у них неуверенность в поставках F-35 из США.
"Просто нет жизнеспособной альтернативы, пока более продвинутые истребители шестого поколения не начнут становиться более доступными через более чем десятилетие", - говорится в сообщении журнала.
По словам неназванного чиновника из Центральной Европы, подобной ситуации не избежать, несмотря на то, что страны континента работают над наращиванием оборонного производства.
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Индия и Франция подписали сделку по истребителям Rafale Marine
28 апреля, 13:28
 
ВооруженияСШАNewsweekНАТОF-35 Lightning II
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала