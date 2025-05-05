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Москва заняла второе место в мире по паритету покупательной способности - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Москва заняла второе место в мире по паритету покупательной способности
Москва заняла второе место в мире по паритету покупательной способности - 05.05.2025, ПРАЙМ
Москва заняла второе место в мире по паритету покупательной способности
Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), занимая второе место, заявил мэр столицы Сергей Собянин. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T14:26+0300
2025-05-05T14:26+0300
экономика
россия
москва
нью-йорк
шанхай
сергей собянин
владимир путин
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), занимая второе место, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с Собяниным. "Вы поставили в свое время задачу, чтобы Москва была в топ-5 городов мира по экономике, по паритету покупательной способности. Мы были на пятом месте в 2020 году и в 2023 году вышли на второе место в мире. Причем рядом такие города очень серьезные (на первом месте Нью-Йорк, на третьем - Шанхай - ред.). Конечно, я думаю, что сложно будет удерживать это место с учетом того, как Китай развивается, его города, но мы тоже не стоим на месте", - сказал Собянин. Он подчеркнул, что с учетом инвестиций, кадрового потенциала, возвращения промышленности в город и высокотеха, столице удастся и дальше удерживать эту позицию.
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россия, москва, нью-йорк, шанхай, сергей собянин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Нью-Йорк, Шанхай, Сергей Собянин, Владимир Путин
14:26 05.05.2025
 
Москва заняла второе место в мире по паритету покупательной способности

Собянин: Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира по ППС

© РИА Новости . Евгений Самарин | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Евгений Самарин
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), занимая второе место, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с Собяниным.
"Вы поставили в свое время задачу, чтобы Москва была в топ-5 городов мира по экономике, по паритету покупательной способности. Мы были на пятом месте в 2020 году и в 2023 году вышли на второе место в мире. Причем рядом такие города очень серьезные (на первом месте Нью-Йорк, на третьем - Шанхай - ред.). Конечно, я думаю, что сложно будет удерживать это место с учетом того, как Китай развивается, его города, но мы тоже не стоим на месте", - сказал Собянин.
Он подчеркнул, что с учетом инвестиций, кадрового потенциала, возвращения промышленности в город и высокотеха, столице удастся и дальше удерживать эту позицию.
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ЭкономикаРОССИЯМОСКВАНью-ЙоркШанхайСергей СобянинВладимир Путин
 
 
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