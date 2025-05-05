https://1prime.ru/20250505/soglashenie-857280173.html

Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков

Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков - 05.05.2025, ПРАЙМ

Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков

Соглашение США и Украины по полезным ископаемым требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы. Об этом заявил официальный представитель... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T12:45+0300

2025-05-05T12:45+0300

2025-05-05T12:45+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Соглашение США и Украины по полезным ископаемым требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь нужно анализировать само соглашение. Я, честно говоря, не знаком с текстом, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь", - отметил пресс-секретарь главы государства.Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.

https://1prime.ru/20250505/azarov-857276842.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дмитрий песков, украина