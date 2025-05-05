https://1prime.ru/20250505/soglashenie-857280173.html
Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков
Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков - 05.05.2025, ПРАЙМ
Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков
Соглашение США и Украины по полезным ископаемым требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы. Об этом заявил официальный представитель... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T12:45+0300
2025-05-05T12:45+0300
2025-05-05T12:45+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Соглашение США и Украины по полезным ископаемым требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь нужно анализировать само соглашение. Я, честно говоря, не знаком с текстом, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь", - отметил пресс-секретарь главы государства.Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.
https://1prime.ru/20250505/azarov-857276842.html
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россия, сша, дмитрий песков, украина
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, УКРАИНА
Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков
Песков: соглашение США и Украины по природным ресурсам требует анализа
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Соглашение США и Украины по полезным ископаемым требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Здесь нужно анализировать само соглашение. Я, честно говоря, не знаком с текстом, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.
Азаров назвал подписание ресурсной сделки с США унижением Украины