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Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков
Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков - 05.05.2025, ПРАЙМ
Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков
Соглашение США и Украины по полезным ископаемым требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы. Об этом заявил официальный представитель... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T12:45+0300
2025-05-05T12:45+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Соглашение США и Украины по полезным ископаемым требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь нужно анализировать само соглашение. Я, честно говоря, не знаком с текстом, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь", - отметил пресс-секретарь главы государства.Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.
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россия, сша, дмитрий песков, украина
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, УКРАИНА
12:45 05.05.2025
 
Соглашение США и Украины по ресурсам требует анализа, заявил Песков

Песков: соглашение США и Украины по природным ресурсам требует анализа

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Соглашение США и Украины по полезным ископаемым требует анализа, только после него можно делать какие-либо выводы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Здесь нужно анализировать само соглашение. Я, честно говоря, не знаком с текстом, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.
Премьер-министр Украины Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Азаров назвал подписание ресурсной сделки с США унижением Украины
11:50
 
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий ПесковУКРАИНА
 
 
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