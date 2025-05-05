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В Совкомбанке оценили интерес российских компаний к рынку облигаций в Китае
В Совкомбанке оценили интерес российских компаний к рынку облигаций в Китае - 05.05.2025, ПРАЙМ
В Совкомбанке оценили интерес российских компаний к рынку облигаций в Китае
Российские компании периодически поднимают вопрос размещения облигаций в Китае, но пока он остается в теоретической плоскости, рассказал РИА Новости... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T15:29+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российские компании периодически поднимают вопрос размещения облигаций в Китае, но пока он остается в теоретической плоскости, рассказал РИА Новости руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев. Госкорпорация "Росатом" прорабатывает вопрос размещения облигаций на зарубежном рынке, сообщила в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителя госкорпорации. Собеседник издания не подтвердил, но и не опроверг, что компания рассматривает вопрос о выпуске юаневых облигаций в инфраструктуре Китая, но напомнил, что в апреле дочерняя структура "Росатома", "Атомэнергопром", получила рейтинг "ААА" по национальной шкале в китайском агентстве Dagong Global Credit Rating. Целью обращения за оценкой кредитоспособности "дочки" в Китае представитель госкорпорации назвал тестирование перспектив и емкости финансового рынка КНР. "Текущие уровни ставок привлечения финансирования в юанях на долговом рынке Китая привлекательны для российских эмитентов, что стимулирует их интерес к размещению облигаций в этой юрисдикции. Вопрос размещения облигаций в иностранной юрисдикции периодически поднимается эмитентами, но пока остается в теоретической плоскости", - сказал он. Минфин России ранее заявлял о проработке выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, однако размещение пока не состоялось, так как, по словам представителей ведомства, требуется доработка финансовой инфраструктуры. "Аналогичные регуляторные и инфраструктурные вопросы будут ключевыми и для корпоративных эмитентов, рассматривающих выход на китайский рынок", - отмечает Смакаев. "Касательно получения рейтинга от одного из китайских рейтинговых агентств, это не обязательно означает размещение выпуска облигаций в какой-то ближайшей перспективе. Вместе с тем позволяет компаниям более точно оценить гипотетическую стоимость привлечения финансирования на китайском долговом рынке", - считает эксперт. "Русал", единственный российский заемщик на долговом рынке материкового Китая, также в апреле этого года получил рейтинги Dagong Global Credit Rating: "AAA" по национальной шкале и "iBBB+" по международной со стабильным прогнозом.
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рынки, россия, китай, росатом, совкомбанк, ведомости, финансы
Экономика, Рынки, РОССИЯ, КИТАЙ, Росатом, Совкомбанк, Ведомости, Финансы
В Совкомбанке оценили интерес российских компаний к рынку облигаций в Китае
Смакаев: российские компании периодически поднимают вопрос размещения облигаций в Китае
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российские компании периодически поднимают вопрос размещения облигаций в Китае, но пока он остается в теоретической плоскости, рассказал РИА Новости руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев.
Госкорпорация "Росатом" прорабатывает вопрос размещения облигаций на зарубежном рынке, сообщила в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителя госкорпорации. Собеседник издания не подтвердил, но и не опроверг, что компания рассматривает вопрос о выпуске юаневых облигаций в инфраструктуре Китая, но напомнил, что в апреле дочерняя структура "Росатома", "Атомэнергопром", получила рейтинг "ААА" по национальной шкале в китайском агентстве Dagong Global Credit Rating. Целью обращения за оценкой кредитоспособности "дочки" в Китае представитель госкорпорации назвал тестирование перспектив и емкости финансового рынка КНР.
"Текущие уровни ставок привлечения финансирования в юанях на долговом рынке Китая привлекательны для российских эмитентов, что стимулирует их интерес к размещению облигаций в этой юрисдикции. Вопрос размещения облигаций в иностранной юрисдикции периодически поднимается эмитентами, но пока остается в теоретической плоскости", - сказал он.
Минфин России ранее заявлял о проработке выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, однако размещение пока не состоялось, так как, по словам представителей ведомства, требуется доработка финансовой инфраструктуры. "Аналогичные регуляторные и инфраструктурные вопросы будут ключевыми и для корпоративных эмитентов, рассматривающих выход на китайский рынок", - отмечает Смакаев.
"Касательно получения рейтинга от одного из китайских рейтинговых агентств, это не обязательно означает размещение выпуска облигаций в какой-то ближайшей перспективе. Вместе с тем позволяет компаниям более точно оценить гипотетическую стоимость привлечения финансирования на китайском долговом рынке", - считает эксперт.
"Русал", единственный российский заемщик на долговом рынке материкового Китая, также в апреле этого года получил рейтинги Dagong Global Credit Rating: "AAA" по национальной шкале и "iBBB+" по международной со стабильным прогнозом.
Эксперт рассказал, зачем Китаю нужен антрацит из России