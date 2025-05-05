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"Бесконечные расходы". В США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине

"Бесконечные расходы". В США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине - 05.05.2025, ПРАЙМ

"Бесконечные расходы". В США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине

Соглашение по ископаемым с украинской стороной приведет США к бесконечным расходам. Такое мнение в социальной сети Х выразила член палаты представителей от... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T10:27+0300

2025-05-05T10:27+0300

2025-05-05T10:27+0300

политика

сша

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Соглашение по ископаемым с украинской стороной приведет США к бесконечным расходам. Такое мнение в социальной сети Х выразила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин."Мы не хотим, чтобы редкоземельные минералы на Украине обрекали Америку на бесконечные расходы и военную оборону", — заметила она.По словам Грин, на территории Соединенных Штатов есть достаточно своих редкоземельных минералов, которые могут быть добыты на месте, способствуя созданию рабочих мест.Ранее Министерство финансов США подписало соглашение с Украиной о создании инвестиционного фонда для восстановления страны с равными правами для обеих сторон.

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