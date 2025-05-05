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"Бесконечные расходы". В США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине - 05.05.2025, ПРАЙМ
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"Бесконечные расходы". В США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине
"Бесконечные расходы". В США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине - 05.05.2025, ПРАЙМ
"Бесконечные расходы". В США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине
Соглашение по ископаемым с украинской стороной приведет США к бесконечным расходам. Такое мнение в социальной сети Х выразила член палаты представителей от... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T10:27+0300
2025-05-05T10:27+0300
политика
сша
украина
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Соглашение по ископаемым с украинской стороной приведет США к бесконечным расходам. Такое мнение в социальной сети Х выразила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин."Мы не хотим, чтобы редкоземельные минералы на Украине обрекали Америку на бесконечные расходы и военную оборону", — заметила она.По словам Грин, на территории Соединенных Штатов есть достаточно своих редкоземельных минералов, которые могут быть добыты на месте, способствуя созданию рабочих мест.Ранее Министерство финансов США подписало соглашение с Украиной о создании инвестиционного фонда для восстановления страны с равными правами для обеих сторон.
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
10:27 05.05.2025
 
"Бесконечные расходы". В США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине

Конгрессвумен Грин: соглашение по ресурсам приведет США к бесконечным расходам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Соглашение по ископаемым с украинской стороной приведет США к бесконечным расходам. Такое мнение в социальной сети Х выразила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
"Мы не хотим, чтобы редкоземельные минералы на Украине обрекали Америку на бесконечные расходы и военную оборону", — заметила она.
По словам Грин, на территории Соединенных Штатов есть достаточно своих редкоземельных минералов, которые могут быть добыты на месте, способствуя созданию рабочих мест.
Ранее Министерство финансов США подписало соглашение с Украиной о создании инвестиционного фонда для восстановления страны с равными правами для обеих сторон.
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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