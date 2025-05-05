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Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос

Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос - 05.05.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос

Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле поднялся до 51,6% с уровня марта в 50,8%, свидетельствуют данные американского Института управления... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T17:03+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле поднялся до 51,6% с уровня марта в 50,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 50,6%.Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в апреле увеличился до 49% с показателя марта в 46,2%, индекс цен - до 65,1% с 60,9%.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

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мировая экономика, сша