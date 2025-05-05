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Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос
Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос - 05.05.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос
Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле поднялся до 51,6% с уровня марта в 50,8%, свидетельствуют данные американского Института управления... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T17:03+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле поднялся до 51,6% с уровня марта в 50,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 50,6%.Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в апреле увеличился до 49% с показателя марта в 46,2%, индекс цен - до 65,1% с 60,9%.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
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Экономика, Мировая экономика, США
17:03 05.05.2025 (обновлено: 17:07 05.05.2025)
 
Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос

Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле неожиданно вырос до 51,6%

CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock ExchangeАмериканскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock Exchange
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле поднялся до 51,6% с уровня марта в 50,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 50,6%.
Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в апреле увеличился до 49% с показателя марта в 46,2%, индекс цен - до 65,1% с 60,9%.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Индекс деловой активности в промышленности США снизился выше прогноза
1 мая, 17:03
 
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