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Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос
Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос - 05.05.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос
Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле поднялся до 51,6% с уровня марта в 50,8%, свидетельствуют данные американского Института управления... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T17:03+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле поднялся до 51,6% с уровня марта в 50,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 50,6%.Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в апреле увеличился до 49% с показателя марта в 46,2%, индекс цен - до 65,1% с 60,9%.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
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мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно вырос
Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле неожиданно вырос до 51,6%
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле поднялся до 51,6% с уровня марта в 50,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 50,6%.
Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в апреле увеличился до 49% с показателя марта в 46,2%, индекс цен - до 65,1% с 60,9%.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
Индекс деловой активности в промышленности США снизился выше прогноза