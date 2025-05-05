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Основные фондовые индексы США снижаются на данных о деловой активности

Основные фондовые индексы США снижаются на данных о деловой активности - 05.05.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы США снижаются на данных о деловой активности

Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются после публикации статистики о деловой активности в стране, следует из данных торгов. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T17:34+0300

2025-05-05T17:34+0300

2025-05-05T17:34+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются после публикации статистики о деловой активности в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,2%, до 41 234,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,78%, до 17 837,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 5 650,34 пункта. Как сообщила S&P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США, согласно окончательной оценке, в апреле снизился до 50,6 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее при прогнозе показателя в 51,2 пункта. PMI в сфере услуг страны также сократился больше ожиданий - до минимальных с ноября 2023 года 50,8 пункта с 54,4 пункта в марте. В то же время, согласно данным Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле вырос до 51,6% с уровня марта в 50,8%. Аналитики же прогнозировали снижение показателя. На этой неделе трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут опубликованы в среду. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5%. Инвесторы также будут оценивать заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.

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рынки, индексы, сша, джером пауэлл, dow jones, nasdaq composite