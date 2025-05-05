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Суд предоставил бывшей структуре IKEA рассрочку на 32 месяца

Суд предоставил бывшей структуре IKEA рассрочку на 32 месяца - 05.05.2025, ПРАЙМ

Суд предоставил бывшей структуре IKEA рассрочку на 32 месяца

Арбитражный суд Московской области предоставил ООО "Торг", бывшей структуре прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, рассрочку на 32... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T05:28+0300

2025-05-05T05:28+0300

2025-05-05T05:28+0300

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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области предоставил ООО "Торг", бывшей структуре прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, рассрочку на 32 месяца для выплаты в доход государства около 9,3 миллиарда рублей по иску Федеральной налоговой службы РФ, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Предоставить ООО "Торг" рассрочку исполнения решения арбитражного суда Московской области… с учетом постановления Десятого арбитражного апелляционного суда… сроком на 32 месяца с ежемесячной выплатой взыскателю задолженности в общем размере 9 261 936 000 руб. 00 коп. равными долями в размере 289 435 500 рублей 00 копеек", - говорится в определении суда. Таким образом, ООО "Торг" должен рассчитаться в 2028 году. В судебном акте уточняется, что условием получения рассрочки станет заключение "договора залога имущества в сроки не позднее 30 календарных дней после представления рассрочки исполнения судебного акта в редакции проекта договора залога имущества, приложенного к заявлению ООО "Торг" о рассрочке исполнения судебного акта". О каком имуществе идет речь, не сообщается. Ранее в ходе судебного процесса представители сторон говорили, что "Торгу" принадлежит крупный складской комплекс в Подмосковье, на котором хранились товары IKEA. Арбитражный суд Московской области в апреле 2024 года по иску ФНС признал незаконной сделкой перевод "Торгом" более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited, тоже связанной с IKEA, и применил последствия недействительности в виде взыскания c "Торга" этой суммы в доход государства. В Десятом арбитражном апелляционном суде в декабре ФНС отказалась от иска на сумму около 3,7 миллиарда рублей, а "Торг" признал оставшиеся требования в размере около 9,3 миллиарда рублей. Должник в феврале направил в первую инстанцию заявление с просьбой предоставить рассрочку исполнения судебных актов. В нем говорилось, что "Торг" собирается найти инвестора для погашения задолженности. По данным "БИР-Аналитик", структуры IKEA владели ответчиком ООО "Торг" до ноября 2024 года, сейчас единственным участником компании указано российское юрлицо. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. К осени 2023 года компания продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".

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