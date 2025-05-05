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Суд предоставил бывшей структуре IKEA рассрочку на 32 месяца
Суд предоставил бывшей структуре IKEA рассрочку на 32 месяца - 05.05.2025, ПРАЙМ
Суд предоставил бывшей структуре IKEA рассрочку на 32 месяца
Арбитражный суд Московской области предоставил ООО "Торг", бывшей структуре прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, рассрочку на 32... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T05:28+0300
2025-05-05T05:28+0300
2025-05-05T05:28+0300
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области предоставил ООО "Торг", бывшей структуре прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, рассрочку на 32 месяца для выплаты в доход государства около 9,3 миллиарда рублей по иску Федеральной налоговой службы РФ, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Предоставить ООО "Торг" рассрочку исполнения решения арбитражного суда Московской области… с учетом постановления Десятого арбитражного апелляционного суда… сроком на 32 месяца с ежемесячной выплатой взыскателю задолженности в общем размере 9 261 936 000 руб. 00 коп. равными долями в размере 289 435 500 рублей 00 копеек", - говорится в определении суда.
Таким образом, ООО "Торг" должен рассчитаться в 2028 году.
В судебном акте уточняется, что условием получения рассрочки станет заключение "договора залога имущества в сроки не позднее 30 календарных дней после представления рассрочки исполнения судебного акта в редакции проекта договора залога имущества, приложенного к заявлению ООО "Торг" о рассрочке исполнения судебного акта". О каком имуществе идет речь, не сообщается.
Ранее в ходе судебного процесса представители сторон говорили, что "Торгу" принадлежит крупный складской комплекс в Подмосковье, на котором хранились товары IKEA.
Арбитражный суд Московской области в апреле 2024 года по иску ФНС признал незаконной сделкой перевод "Торгом" более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited, тоже связанной с IKEA, и применил последствия недействительности в виде взыскания c "Торга" этой суммы в доход государства. В Десятом арбитражном апелляционном суде в декабре ФНС отказалась от иска на сумму около 3,7 миллиарда рублей, а "Торг" признал оставшиеся требования в размере около 9,3 миллиарда рублей.
Должник в феврале направил в первую инстанцию заявление с просьбой предоставить рассрочку исполнения судебных актов. В нем говорилось, что "Торг" собирается найти инвестора для погашения задолженности.
По данным "БИР-Аналитик", структуры IKEA владели ответчиком ООО "Торг" до ноября 2024 года, сейчас единственным участником компании указано российское юрлицо.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. К осени 2023 года компания продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
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россия, финансы, московская область, подмосковье, швеция, ikea, фнс россии, фнс
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, ШВЕЦИЯ, IKEA, ФНС России, ФНС
Суд предоставил бывшей структуре IKEA рассрочку на 32 месяца
Арбитраж Подмосковья предоставил бывшей структуре IKEA рассрочку на 32 месяца
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области предоставил ООО "Торг", бывшей структуре прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, рассрочку на 32 месяца для выплаты в доход государства около 9,3 миллиарда рублей по иску Федеральной налоговой службы РФ, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Предоставить ООО "Торг" рассрочку исполнения решения арбитражного суда Московской области… с учетом постановления Десятого арбитражного апелляционного суда… сроком на 32 месяца с ежемесячной выплатой взыскателю задолженности в общем размере 9 261 936 000 руб. 00 коп. равными долями в размере 289 435 500 рублей 00 копеек", - говорится в определении суда.
Таким образом, ООО "Торг" должен рассчитаться в 2028 году.
В судебном акте уточняется, что условием получения рассрочки станет заключение "договора залога имущества в сроки не позднее 30 календарных дней после представления рассрочки исполнения судебного акта в редакции проекта договора залога имущества, приложенного к заявлению ООО "Торг" о рассрочке исполнения судебного акта". О каком имуществе идет речь, не сообщается.
Ранее в ходе судебного процесса представители сторон говорили, что "Торгу" принадлежит крупный складской комплекс в Подмосковье, на котором хранились товары IKEA.
Арбитражный суд Московской области в апреле 2024 года по иску ФНС признал незаконной сделкой перевод "Торгом" более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited, тоже связанной с IKEA, и применил последствия недействительности в виде взыскания c "Торга" этой суммы в доход государства. В Десятом арбитражном апелляционном суде в декабре ФНС отказалась от иска на сумму около 3,7 миллиарда рублей, а "Торг" признал оставшиеся требования в размере около 9,3 миллиарда рублей.
Должник в феврале направил в первую инстанцию заявление с просьбой предоставить рассрочку исполнения судебных актов. В нем говорилось, что "Торг" собирается найти инвестора для погашения задолженности.
По данным "БИР-Аналитик", структуры IKEA владели ответчиком ООО "Торг" до ноября 2024 года, сейчас единственным участником компании указано российское юрлицо.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. К осени 2023 года компания продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".