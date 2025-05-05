https://1prime.ru/20250505/sud-857280872.html

Суд рассмотрит дело об изъятии активов "Главпродукта" в закрытом режиме

Суд рассмотрит дело об изъятии активов "Главпродукта" в закрытом режиме - 05.05.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит дело об изъятии активов "Главпродукта" в закрытом режиме

Арбитражный суд Москвы решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску Генеральной прокуратуры России к бенефициару холдинга "Главпродукт" Леониду... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T13:01+0300

2025-05-05T13:01+0300

2025-05-05T13:01+0300

россия

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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску Генеральной прокуратуры России к бенефициару холдинга "Главпродукт" Леониду Смирнову и двум его американским компаниям об изъятии в доход государства активов этого ведущего российского производителя мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд в ходе предварительного заседания в понедельник удовлетворил соответствующее ходатайство истца. "Вся информация, которая рассматривается… носит чувствительный характер, прежде всего, для государства… Если будет раскрытие этой информации в СМИ, это может нанести ущерб тем публичным интересам, которые охраняются законом", - сказал представитель надзорного ведомства. Представитель ООО "Инвестиционная компания "Сокол", одного из юрлиц холдинга "Главпродукт", третьего лица в процессе, возражал против перехода в закрытый режим. По его словам, на данный момент в материалах дела нет документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

https://1prime.ru/20250312/sud-855695053.html

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