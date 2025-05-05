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Суд рассмотрит дело об изъятии активов "Главпродукта" в закрытом режиме - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Суд рассмотрит дело об изъятии активов "Главпродукта" в закрытом режиме
Суд рассмотрит дело об изъятии активов "Главпродукта" в закрытом режиме - 05.05.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит дело об изъятии активов "Главпродукта" в закрытом режиме
Арбитражный суд Москвы решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску Генеральной прокуратуры России к бенефициару холдинга "Главпродукт" Леониду... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T13:01+0300
2025-05-05T13:01+0300
россия
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску Генеральной прокуратуры России к бенефициару холдинга "Главпродукт" Леониду Смирнову и двум его американским компаниям об изъятии в доход государства активов этого ведущего российского производителя мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд в ходе предварительного заседания в понедельник удовлетворил соответствующее ходатайство истца. "Вся информация, которая рассматривается… носит чувствительный характер, прежде всего, для государства… Если будет раскрытие этой информации в СМИ, это может нанести ущерб тем публичным интересам, которые охраняются законом", - сказал представитель надзорного ведомства. Представитель ООО "Инвестиционная компания "Сокол", одного из юрлиц холдинга "Главпродукт", третьего лица в процессе, возражал против перехода в закрытый режим. По его словам, на данный момент в материалах дела нет документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.
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россия
РОССИЯ
13:01 05.05.2025
 
Суд рассмотрит дело об изъятии активов "Главпродукта" в закрытом режиме

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к холдингу "Главпродукт" в закрытом режиме

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску Генеральной прокуратуры России к бенефициару холдинга "Главпродукт" Леониду Смирнову и двум его американским компаниям об изъятии в доход государства активов этого ведущего российского производителя мясных, молочных, овощных и рыбных консервов.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд в ходе предварительного заседания в понедельник удовлетворил соответствующее ходатайство истца. "Вся информация, которая рассматривается… носит чувствительный характер, прежде всего, для государства… Если будет раскрытие этой информации в СМИ, это может нанести ущерб тем публичным интересам, которые охраняются законом", - сказал представитель надзорного ведомства.
Представитель ООО "Инвестиционная компания "Сокол", одного из юрлиц холдинга "Главпродукт", третьего лица в процессе, возражал против перехода в закрытый режим. По его словам, на данный момент в материалах дела нет документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.
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Суд арестовал активы "Главпродукта" и его бенефициара Смирнова
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РОССИЯ
 
 
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