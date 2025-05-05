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В СВР резко высказались о странах, приглашенных на 9 мая в Киев
В СВР резко высказались о странах, приглашенных на 9 мая в Киев - 05.05.2025, ПРАЙМ
В СВР резко высказались о странах, приглашенных на 9 мая в Киев
Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР, заявила в понедельник... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T15:01+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР, заявила в понедельник Служба внешней разведки (СВР).Цинизм европейцев, придерживающихся реваншистских подходов, усугубляется планами правителей некоторых стран ЕС принять приглашение Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве, отмечается в заявлении."Существенным ударом по имиджу государств ЕС, выступающих за "европейские ценности", может оказаться ключевая роль режима Зеленского на данной сходке как несущего "факел свободы" на фоне демонстративного почитания украинских карателей гитлеровского батальона "Нахтигаль" и дивизии СС "Галичина", участвовавшей в преступных акциях именно на территории Словакии, Сербии, а также в Польше. Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС. Неслучайна реакция на указанное сборище комментаторов, окрестивших его "пиар-акцией негодяев из Брюсселя", "Днем проигравших" или "Днем потомков нацистов", - говорится в заявлении СВР.
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россия, киев, ес
Политика, РОССИЯ, Киев, ЕС
В СВР резко высказались о странах, приглашенных на 9 мая в Киев
СВР: страны ЕС, приглашенные в Киев, напоминают гитлеровскую коалицию против СССР
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР, заявила в понедельник Служба внешней разведки (СВР).
Цинизм европейцев, придерживающихся реваншистских подходов, усугубляется планами правителей некоторых стран ЕС принять приглашение Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве, отмечается в заявлении.
"Существенным ударом по имиджу государств ЕС, выступающих за "европейские ценности", может оказаться ключевая роль режима Зеленского на данной сходке как несущего "факел свободы" на фоне демонстративного почитания украинских карателей гитлеровского батальона "Нахтигаль" и дивизии СС "Галичина", участвовавшей в преступных акциях именно на территории Словакии, Сербии, а также в Польше. Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС. Неслучайна реакция на указанное сборище комментаторов, окрестивших его "пиар-акцией негодяев из Брюсселя", "Днем проигравших" или "Днем потомков нацистов", - говорится в заявлении СВР.
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