https://1prime.ru/20250505/toplivo-857281536.html
В ЕК рассказали, когда представят план по отказу от российского топлива
В ЕК рассказали, когда представят план по отказу от российского топлива - 05.05.2025, ПРАЙМ
В ЕК рассказали, когда представят план по отказу от российского топлива
Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T13:41+0300
2025-05-05T13:41+0300
2025-05-05T13:47+0300
энергетика
россия
ек
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер."Коллегия еврокомиссаров обсудит во вторник дорожную карту отказа от импорта российских энергоресурсов. Еврокомиссар (по вопросам энергетики Дэн - ред.) Юргенсон представит ее в 15.30 (14.30 мск) в Страсбурге", - сообщил он на брифинге в Брюсселе.
https://1prime.ru/20250505/gaz-857275740.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ек, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕК, Газ
В ЕК рассказали, когда представят план по отказу от российского топлива
ЕК представит план по отказу от российского топлива 6 мая
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.
"Коллегия еврокомиссаров обсудит во вторник дорожную карту отказа от импорта российских энергоресурсов. Еврокомиссар (по вопросам энергетики Дэн - ред.) Юргенсон представит ее в 15.30 (14.30 мск) в Страсбурге", - сообщил он на брифинге в Брюсселе.
ЕК собирается предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года