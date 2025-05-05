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В ЕК рассказали, когда представят план по отказу от российского топлива

В ЕК рассказали, когда представят план по отказу от российского топлива - 05.05.2025, ПРАЙМ

В ЕК рассказали, когда представят план по отказу от российского топлива

Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T13:41+0300

2025-05-05T13:41+0300

2025-05-05T13:47+0300

энергетика

россия

ек

газ

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия подтвердила, что представит план по отказу от российского топлива во вторник, 6 мая, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер."Коллегия еврокомиссаров обсудит во вторник дорожную карту отказа от импорта российских энергоресурсов. Еврокомиссар (по вопросам энергетики Дэн - ред.) Юргенсон представит ее в 15.30 (14.30 мск) в Страсбурге", - сообщил он на брифинге в Брюсселе.

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