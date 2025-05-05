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Трамп не стал сообщать детали переговоров с Путиным
Трамп не стал сообщать детали переговоров с Путиным - 05.05.2025, ПРАЙМ
Трамп не стал сообщать детали переговоров с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам об идущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T03:33+0300
2025-05-05T03:33+0300
2025-05-05T03:33+0300
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ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам об идущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был адресован ему со стороны представителя газета Wall Street Journal.
Во время общения с пресс-пулом Белого дома корреспондент издания спросил главу государства о том, "есть ли какие-то обновления по переговорам" с Путиным.
"Я бы не стал рассказывать Wall Street Journal, потому что я бы зря потратил время. Переговоры идут, но я не хочу говорить с Wall Street Journal", - ответил Трамп.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп не стал сообщать детали переговоров с Путиным
Трамп заявил, что не стал сообщать детали переговоров с Путиным
ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам об идущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос был адресован ему со стороны представителя газета Wall Street Journal.
Во время общения с пресс-пулом Белого дома корреспондент издания спросил главу государства о том, "есть ли какие-то обновления по переговорам" с Путиным.
"Я бы не стал рассказывать Wall Street Journal, потому что я бы зря потратил время. Переговоры идут, но я не хочу говорить с Wall Street Journal", - ответил Трамп.