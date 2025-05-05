https://1prime.ru/20250505/tramp-857267879.html
Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы
Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы - 05.05.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T08:45+0300
2025-05-05T08:45+0300
2025-05-05T08:45+0300
экономика
бизнес
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/78/828677800_0:0:4705:2646_1920x0_80_0_0_0e6c4c469b147ab6f4c9e821a5cdf05a.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну. "Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью… Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом", - говорится в сообщении, опубликованном Трампом в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что в настоящее время другие страны предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссеров и киностудии. "Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности", - добавил президент.
https://1prime.ru/20250505/smi-857266237.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/78/828677800_0:0:4705:3528_1920x0_80_0_0_49010713eb60264f7e18ed10ae4b78db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Бизнес, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы
Трамп распорядился ввести 100% пошлины на все иностранные фильмы, поступающие в США
ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну.
"Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью… Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом", - говорится в сообщении, опубликованном Трампом в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что в настоящее время другие страны предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссеров и киностудии.
"Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности", - добавил президент.
СМИ: Китай прибегает к отправке товаров в США через третьи страны