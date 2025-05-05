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Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы

Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы - 05.05.2025, ПРАЙМ

Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T08:45+0300

2025-05-05T08:45+0300

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ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну. "Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью… Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом", - говорится в сообщении, опубликованном Трампом в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что в настоящее время другие страны предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссеров и киностудии. "Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности", - добавил президент.

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