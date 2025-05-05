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Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/tramp-857267879.html
Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы
Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы - 05.05.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T08:45+0300
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экономика
бизнес
сша
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну. "Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью… Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом", - говорится в сообщении, опубликованном Трампом в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что в настоящее время другие страны предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссеров и киностудии. "Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности", - добавил президент.
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бизнес, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Бизнес, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
08:45 05.05.2025
 
Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы

Трамп распорядился ввести 100% пошлины на все иностранные фильмы, поступающие в США

© AFP / Nicholas Kamm %Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну.
"Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью… Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом", - говорится в сообщении, опубликованном Трампом в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что в настоящее время другие страны предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссеров и киностудии.
"Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности", - добавил президент.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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ЭкономикаБизнесСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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