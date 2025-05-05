https://1prime.ru/20250505/tramp-857269512.html

Трамп заявил, что Россия "хочет всю Украину"

Трамп заявил, что Россия "хочет всю Украину" - 05.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Россия "хочет всю Украину"

Россия намерена заполучить всю Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T09:38+0300

2025-05-05T09:38+0300

2025-05-05T09:38+0300

политика

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россия намерена заполучить всю Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News."России не нужен тот кусок, который у них есть сейчас; Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали", — ответил глава Белого дома на вопрос журналистки о территориальных уступках.Ранее американский лидер отмечал, что Москва не намерена "захватывать Украину целиком", так как президент России Владимир Путин уважает Трампа.Российский лидер в свою очередь отмечал, что российской стороне не нужно ничего "чужого", но и "свое" она отдавать не намерена.

https://1prime.ru/20250505/tramp-857267879.html

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