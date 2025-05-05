https://1prime.ru/20250505/tramp-857269512.html
Трамп заявил, что Россия "хочет всю Украину"
Трамп заявил, что Россия "хочет всю Украину" - 05.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Россия "хочет всю Украину"
Россия намерена заполучить всю Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T09:38+0300
2025-05-05T09:38+0300
2025-05-05T09:38+0300
политика
сша
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россия намерена заполучить всю Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News."России не нужен тот кусок, который у них есть сейчас; Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали", — ответил глава Белого дома на вопрос журналистки о территориальных уступках.Ранее американский лидер отмечал, что Москва не намерена "захватывать Украину целиком", так как президент России Владимир Путин уважает Трампа.Российский лидер в свою очередь отмечал, что российской стороне не нужно ничего "чужого", но и "свое" она отдавать не намерена.
https://1prime.ru/20250505/tramp-857267879.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_35:0:739:528_1920x0_80_0_0_0235731606175b22b48507d65f86cb1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина
Политика, США, РОССИЯ, УКРАИНА
Трамп заявил, что Россия "хочет всю Украину"
Трамп заявил журналистам, что Россия "хочет всю Украину"
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ.
Россия намерена заполучить всю Украину. Об этом заявил
президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.
"России не нужен тот кусок, который у них есть сейчас; Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали", — ответил глава Белого дома на вопрос журналистки о территориальных уступках.
Ранее американский лидер отмечал, что Москва не намерена "захватывать Украину целиком", так как президент России Владимир Путин уважает Трампа.
Российский лидер в свою очередь отмечал, что российской стороне не нужно ничего "чужого", но и "свое" она отдавать не намерена.
Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на зарубежные фильмы