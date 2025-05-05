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Трамп высказался по поводу ответственных за взрывы "Северных потоков"
Трамп высказался по поводу ответственных за взрывы "Северных потоков" - 05.05.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался по поводу ответственных за взрывы "Северных потоков"
Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T21:54+0300
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ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. "Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам сказать (кто взорвал газопроводы - ред.) без того, чтобы тратить много денег на расследование", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Президент США заявил, что "многие люди знают, кто взорвал" газопроводы. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту. Трамп также выступил с утверждением, что именно он помешал реализации проекта "Северный поток 2", противодействуя ему еще на стадии строительства газопровода. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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дональд трамп, северный поток - 2, сша, газ, европа
Энергетика, Дональд Трамп, Северный поток - 2, США, Газ, ЕВРОПА
Трамп высказался по поводу ответственных за взрывы "Северных потоков"
Трамп заявил, что и без расследования сможет узнать, кто взорвал "Северные потоки"
ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования.
"Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам сказать (кто взорвал газопроводы - ред.) без того, чтобы тратить много денег на расследование", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Президент США заявил, что "многие люди знают, кто взорвал" газопроводы. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту.
"Неудивительно". В Европе оценили вероятность запуска "Северного потока-2"
Трамп также выступил с утверждением, что именно он помешал реализации проекта "Северный поток 2", противодействуя ему еще на стадии строительства газопровода.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.