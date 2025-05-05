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ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России - 05.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 18 по 25 апреля сократились на 0,5% и составили 677,8 миллиарда долларов, отойдя от исторического максимума, следует из сообщения... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T16:03+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 18 по 25 апреля сократились на 0,5% и составили 677,8 миллиарда долларов, отойдя от исторического максимума, следует из сообщения Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 25 апреля 2025 года составили 677,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 3,5 миллиарда долларов США, или на 0,5%, главным образом из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 18 апреля международные резервы составляли 681,3 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.

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финансы, рф, банк россии