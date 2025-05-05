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Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве
Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве - 05.05.2025, ПРАЙМ
Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве
Польша и Нидерланды подпишут договор об углубленном оборонном сотрудничестве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T16:45+0300
2025-05-05T16:45+0300
польша
нидерланды
дональд туск
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ВАРШАВА, 5 мая – ПРАЙМ. Польша и Нидерланды подпишут договор об углубленном оборонном сотрудничестве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение, принимает участие в годовщине освобождения Голландии от немецко-фашистских войск. "Безопасность находится в центре нашего внимания. Мы говорили об окончании работы над нашим договором. Я приглашаю вас посетить Польшу в июле, когда мы будем подписывать этот договор о сотрудничестве в области безопасности и военном сотрудничестве", - сказал Туск, обращаясь к своему голландскому коллеге. Он уточнил, что договор подготовлен министерством обороны Голландии и министерством национальной обороны Польши. "Его сущностью является усиление сотрудничества Голландии и Польши в области безопасности и оборонных возможностей", - сказал Туск.
https://1prime.ru/20250505/konflikt-857285522.html
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польша, нидерланды, дональд туск
ПОЛЬША, НИДЕРЛАНДЫ, Дональд Туск
16:45 05.05.2025
 
Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве

Туск: Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве

© flickr.com / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© flickr.com / Lukas Plewnia
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ВАРШАВА, 5 мая – ПРАЙМ. Польша и Нидерланды подпишут договор об углубленном оборонном сотрудничестве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.
Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение, принимает участие в годовщине освобождения Голландии от немецко-фашистских войск.
"Безопасность находится в центре нашего внимания. Мы говорили об окончании работы над нашим договором. Я приглашаю вас посетить Польшу в июле, когда мы будем подписывать этот договор о сотрудничестве в области безопасности и военном сотрудничестве", - сказал Туск, обращаясь к своему голландскому коллеге.
Он уточнил, что договор подготовлен министерством обороны Голландии и министерством национальной обороны Польши.
"Его сущностью является усиление сотрудничества Голландии и Польши в области безопасности и оборонных возможностей", - сказал Туск.
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ПОЛЬШАНИДЕРЛАНДЫДональд Туск
 
 
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