https://1prime.ru/20250505/tusk-857288985.html

Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве

Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве - 05.05.2025, ПРАЙМ

Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве

Польша и Нидерланды подпишут договор об углубленном оборонном сотрудничестве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T16:45+0300

2025-05-05T16:45+0300

2025-05-05T16:45+0300

польша

нидерланды

дональд туск

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ВАРШАВА, 5 мая – ПРАЙМ. Польша и Нидерланды подпишут договор об углубленном оборонном сотрудничестве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение, принимает участие в годовщине освобождения Голландии от немецко-фашистских войск. "Безопасность находится в центре нашего внимания. Мы говорили об окончании работы над нашим договором. Я приглашаю вас посетить Польшу в июле, когда мы будем подписывать этот договор о сотрудничестве в области безопасности и военном сотрудничестве", - сказал Туск, обращаясь к своему голландскому коллеге. Он уточнил, что договор подготовлен министерством обороны Голландии и министерством национальной обороны Польши. "Его сущностью является усиление сотрудничества Голландии и Польши в области безопасности и оборонных возможностей", - сказал Туск.

https://1prime.ru/20250505/konflikt-857285522.html

польша

нидерланды

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польша, нидерланды, дональд туск