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Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве
Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве - 05.05.2025, ПРАЙМ
Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве
Польша и Нидерланды подпишут договор об углубленном оборонном сотрудничестве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T16:45+0300
2025-05-05T16:45+0300
2025-05-05T16:45+0300
польша
нидерланды
дональд туск
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ВАРШАВА, 5 мая – ПРАЙМ. Польша и Нидерланды подпишут договор об углубленном оборонном сотрудничестве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом. Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение, принимает участие в годовщине освобождения Голландии от немецко-фашистских войск. "Безопасность находится в центре нашего внимания. Мы говорили об окончании работы над нашим договором. Я приглашаю вас посетить Польшу в июле, когда мы будем подписывать этот договор о сотрудничестве в области безопасности и военном сотрудничестве", - сказал Туск, обращаясь к своему голландскому коллеге. Он уточнил, что договор подготовлен министерством обороны Голландии и министерством национальной обороны Польши. "Его сущностью является усиление сотрудничества Голландии и Польши в области безопасности и оборонных возможностей", - сказал Туск.
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польша, нидерланды, дональд туск
ПОЛЬША, НИДЕРЛАНДЫ, Дональд Туск
Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве
Туск: Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве
ВАРШАВА, 5 мая – ПРАЙМ. Польша и Нидерланды подпишут договор об углубленном оборонном сотрудничестве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.
Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение, принимает участие в годовщине освобождения Голландии от немецко-фашистских войск.
"Безопасность находится в центре нашего внимания. Мы говорили об окончании работы над нашим договором. Я приглашаю вас посетить Польшу в июле, когда мы будем подписывать этот договор о сотрудничестве в области безопасности и военном сотрудничестве", - сказал Туск, обращаясь к своему голландскому коллеге.
Он уточнил, что договор подготовлен министерством обороны Голландии и министерством национальной обороны Польши.
"Его сущностью является усиление сотрудничества Голландии и Польши в области безопасности и оборонных возможностей", - сказал Туск.
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