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"Заткнуть Европу". В США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине - 05.05.2025, ПРАЙМ
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"Заткнуть Европу". В США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине
"Заткнуть Европу". В США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине - 05.05.2025, ПРАЙМ
"Заткнуть Европу". В США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине
Европейские страны превращаются в препятствие на пути к миру на Украине, что должно вынудить Вашингтон принять меры. Такое мнение выразил экс-разведчик армии... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T08:48+0300
2025-05-05T08:48+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Европейские страны превращаются в препятствие на пути к миру на Украине, что должно вынудить Вашингтон принять меры. Такое мнение выразил экс-разведчик армии США Скотт Риттер на YouTube."Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое &lt;…&gt; Нам нужно заткнуть Европу, любым способом. Так и произошло с президентом Франции Макроном", - заметил эксперт.Риттер также подчеркнул, что американскому президенту Дональду Трампу известно, кто является настоящим врагом, поэтому он приказал президенту Франции Эммануэлю Макрону убираться.Представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по разрешению кризиса на Украине, если в нем не будет достаточного прогресса.
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запад, ес, украина
Политика, ЗАПАД, ЕС, УКРАИНА
08:48 05.05.2025
 
"Заткнуть Европу". В США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине

Скотт Риттер: ЕС становится большим препятствием на пути к миру на Украине

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Европейские страны превращаются в препятствие на пути к миру на Украине, что должно вынудить Вашингтон принять меры. Такое мнение выразил экс-разведчик армии США Скотт Риттер на YouTube.
"Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое <…> Нам нужно заткнуть Европу, любым способом. Так и произошло с президентом Франции Макроном", - заметил эксперт.
Риттер также подчеркнул, что американскому президенту Дональду Трампу известно, кто является настоящим врагом, поэтому он приказал президенту Франции Эммануэлю Макрону убираться.
Представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по разрешению кризиса на Украине, если в нем не будет достаточного прогресса.
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