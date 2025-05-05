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В Госдуме отреагировали на картинку с Зеленским на фоне горящего Кремля

В Госдуме отреагировали на картинку с Зеленским на фоне горящего Кремля - 05.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме отреагировали на картинку с Зеленским на фоне горящего Кремля

Публикация картинки с Владимиром Зеленским на фоне горящего Кремля является "психозом", считает депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T09:39+0300

2025-05-05T09:39+0300

2025-05-05T09:50+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. Публикация картинки с Владимиром Зеленским на фоне горящего Кремля является "психозом", считает депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак разместил в своих социальных сетях изображение, на котором Зеленский наблюдает за горящим Кремлем."Массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра", - заявил Ивлев в комментарии РИА Новости.По его мнению, изображение горящего Кремля, выполненное в стиле компьютерной игры Minecraft, в очередной раз свидетельствует о том, что для нацистов во главе с Зеленским не осталось никаких моральных ограничений.Как сообщали СМИ, Зеленский отклонил предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, а также заявил, что Киев не гарантирует безопасность для иностранных гостей, которые прибудут на парад 9 мая в Москву.В Министерстве иностранных дел России заявления Зеленского посчитали "классической угрозой террориста международного масштаба".

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общество , россия, киев, владимир зеленский, мид рф