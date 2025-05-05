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В Госдуме отреагировали на картинку с Зеленским на фоне горящего Кремля - 05.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме отреагировали на картинку с Зеленским на фоне горящего Кремля
В Госдуме отреагировали на картинку с Зеленским на фоне горящего Кремля - 05.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме отреагировали на картинку с Зеленским на фоне горящего Кремля
Публикация картинки с Владимиром Зеленским на фоне горящего Кремля является "психозом", считает депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T09:39+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. Публикация картинки с Владимиром Зеленским на фоне горящего Кремля является "психозом", считает депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак разместил в своих социальных сетях изображение, на котором Зеленский наблюдает за горящим Кремлем."Массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра", - заявил Ивлев в комментарии РИА Новости.По его мнению, изображение горящего Кремля, выполненное в стиле компьютерной игры Minecraft, в очередной раз свидетельствует о том, что для нацистов во главе с Зеленским не осталось никаких моральных ограничений.Как сообщали СМИ, Зеленский отклонил предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, а также заявил, что Киев не гарантирует безопасность для иностранных гостей, которые прибудут на парад 9 мая в Москву.В Министерстве иностранных дел России заявления Зеленского посчитали "классической угрозой террориста международного масштаба".
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общество , россия, киев, владимир зеленский, мид рф
Политика, Общество , РОССИЯ, Киев, Владимир Зеленский, МИД РФ
09:39 05.05.2025 (обновлено: 09:50 05.05.2025)
 
В Госдуме отреагировали на картинку с Зеленским на фоне горящего Кремля

Депутат Ивлев назвал картинку с Зеленским на фоне горящего Кремля психозом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – ПРАЙМ. Публикация картинки с Владимиром Зеленским на фоне горящего Кремля является "психозом", считает депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак разместил в своих социальных сетях изображение, на котором Зеленский наблюдает за горящим Кремлем.
"Массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра", - заявил Ивлев в комментарии РИА Новости.
По его мнению, изображение горящего Кремля, выполненное в стиле компьютерной игры Minecraft, в очередной раз свидетельствует о том, что для нацистов во главе с Зеленским не осталось никаких моральных ограничений.
Как сообщали СМИ, Зеленский отклонил предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, а также заявил, что Киев не гарантирует безопасность для иностранных гостей, которые прибудут на парад 9 мая в Москву.
В Министерстве иностранных дел России заявления Зеленского посчитали "классической угрозой террориста международного масштаба".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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ПолитикаОбществоРОССИЯКиевВладимир ЗеленскийМИД РФ
 
 
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