https://1prime.ru/20250505/ukraina-857271904.html

Киев рискует потерять внимание в ООН, заявил постпред Украины

Киев рискует потерять внимание в ООН, заявил постпред Украины - 05.05.2025, ПРАЙМ

Киев рискует потерять внимание в ООН, заявил постпред Украины

Постпред Украины в ООН Андрей Мельник считает, что Украина рискует потерять внимание к себе в Организации объединенных наций из-за усталости от украинского... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T10:21+0300

2025-05-05T10:21+0300

2025-05-05T10:21+0300

политика

общество

украина

оон

совет европы

https://cdnn.1prime.ru/img/83798/12/837981290_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cebe05e048746ba3c72ffc6f845f1bc0.jpg

МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Постпред Украины в ООН Андрей Мельник считает, что Украина рискует потерять внимание к себе в Организации объединенных наций из-за усталости от украинского конфликта. "Критически важно, чтобы в этом ооновском лабиринте голос Украины не смолкал, а наоборот становился только мощнее, во всех измерениях. Именно в этом я вижу одну из своих личных задач. А такой риск, к сожалению, существует. Потому что усталость от войны, она действительно имеет место", - сказал Мельник в интервью агентству РБК-Украина. Он отметил, что в ООН "не все процессы" происходят в пользу Украины. В конце декабря прошлого года газета Guardian опубликовала опрос компании YouGov, согласно которому все больше жителей Западной Европы, в особенности ее южных регионов, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше - за поддержку Киева "до победного конца". Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times признала, что на Западе растет усталость от поддержки Украины, и западные государства все больше надеются на какую-то форму урегулирования конфликта.

https://1prime.ru/20250505/mir-857270355.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, оон, совет европы