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Киев рискует потерять внимание в ООН, заявил постпред Украины
Киев рискует потерять внимание в ООН, заявил постпред Украины - 05.05.2025, ПРАЙМ
Киев рискует потерять внимание в ООН, заявил постпред Украины
Постпред Украины в ООН Андрей Мельник считает, что Украина рискует потерять внимание к себе в Организации объединенных наций из-за усталости от украинского... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T10:21+0300
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Постпред Украины в ООН Андрей Мельник считает, что Украина рискует потерять внимание к себе в Организации объединенных наций из-за усталости от украинского конфликта. "Критически важно, чтобы в этом ооновском лабиринте голос Украины не смолкал, а наоборот становился только мощнее, во всех измерениях. Именно в этом я вижу одну из своих личных задач. А такой риск, к сожалению, существует. Потому что усталость от войны, она действительно имеет место", - сказал Мельник в интервью агентству РБК-Украина. Он отметил, что в ООН "не все процессы" происходят в пользу Украины. В конце декабря прошлого года газета Guardian опубликовала опрос компании YouGov, согласно которому все больше жителей Западной Европы, в особенности ее южных регионов, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше - за поддержку Киева "до победного конца". Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times признала, что на Западе растет усталость от поддержки Украины, и западные государства все больше надеются на какую-то форму урегулирования конфликта.
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общество , украина, оон, совет европы
Политика, Общество , УКРАИНА, ООН, Совет Европы
Киев рискует потерять внимание в ООН, заявил постпред Украины
Постпред Украины в ООН Мельник: Украина рискует потерять внимание в организации
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Постпред Украины в ООН Андрей Мельник считает, что Украина рискует потерять внимание к себе в Организации объединенных наций из-за усталости от украинского конфликта.
"Критически важно, чтобы в этом ооновском лабиринте голос Украины не смолкал, а наоборот становился только мощнее, во всех измерениях. Именно в этом я вижу одну из своих личных задач. А такой риск, к сожалению, существует. Потому что усталость от войны, она действительно имеет место", - сказал Мельник в интервью агентству РБК-Украина.
Он отметил, что в ООН "не все процессы" происходят в пользу Украины.
В конце декабря прошлого года газета Guardian опубликовала опрос компании YouGov, согласно которому все больше жителей Западной Европы, в особенности ее южных регионов, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше - за поддержку Киева "до победного конца". Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times признала, что на Западе растет усталость от поддержки Украины, и западные государства все больше надеются на какую-то форму урегулирования конфликта.
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