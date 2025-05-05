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Киев считает маловероятным отправку сил Европы и США на Украину
Киев считает маловероятным отправку сил Европы и США на Украину - 05.05.2025, ПРАЙМ
Киев считает маловероятным отправку сил Европы и США на Украину
Постоянный представитель Киева в ООН, бывший украинский посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник назвал маловероятным отправку сил Европы и США на Украину. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T10:32+0300
2025-05-05T10:32+0300
2025-05-05T10:32+0300
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Постоянный представитель Киева в ООН, бывший украинский посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник назвал маловероятным отправку сил Европы и США на Украину. "Перед нами в ООН встанет ряд очень практических вопросов в контексте мирного регулирования. Речь идет об инструментах обеспечения будущего мирного соглашения. Хочется верить, что одним из элементов гарантий соблюдения мира станут именно силы сдерживания с участием европейских государств и США. Однако, такой сценарий пока выглядит маловероятным. Очевидно придется параллельно работать над одной из форм миротворческого контингента с соответствующим мандатом Совета безопасности ООН", - сказал Мельник в интервью агентству РБК-Украина. Агентство Блумберг 13 марта передавало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
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общество , украина, сша, андрей мельник, оон
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Андрей Мельник, ООН
Киев считает маловероятным отправку сил Европы и США на Украину
Постпред Украины в ООН Мельник: отправка сил ЕС и США на Украину маловероятна
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Постоянный представитель Киева в ООН, бывший украинский посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник назвал маловероятным отправку сил Европы и США на Украину.
"Перед нами в ООН встанет ряд очень практических вопросов в контексте мирного регулирования. Речь идет об инструментах обеспечения будущего мирного соглашения. Хочется верить, что одним из элементов гарантий соблюдения мира станут именно силы сдерживания с участием европейских государств и США. Однако, такой сценарий пока выглядит маловероятным. Очевидно придется параллельно работать над одной из форм миротворческого контингента с соответствующим мандатом Совета безопасности ООН", - сказал Мельник в интервью агентству РБК-Украина.
Агентство Блумберг 13 марта передавало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
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