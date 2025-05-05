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Постпред Украины при ООН заявил о дрейфе Бразилии в сторону России - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Постпред Украины при ООН заявил о дрейфе Бразилии в сторону России
Постпред Украины при ООН заявил о дрейфе Бразилии в сторону России - 05.05.2025, ПРАЙМ
Постпред Украины при ООН заявил о дрейфе Бразилии в сторону России
Постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Бразилии Андрей Мельник посетовал, что власти в Бразилиа сближаются с руководством в Москве, а Украина не входит | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T11:07+0300
2025-05-05T11:07+0300
политика
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Бразилии Андрей Мельник посетовал, что власти в Бразилиа сближаются с руководством в Москве, а Украина не входит в приоритеты федеративной республики. "Де-факто происходит дрейф (Бразилии - ред.) в сторону России, я бы даже сказал, плавный откат от западного мира, действительно семимильными шагами… причем в течение прошлого года именно завязка с Москвой начала резко набирать обороты. (Президент Бразилии Луис Инасиу - ред.) Лула (да Силва - ред.) провел с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным четыре сердечных телефонных разговора. Зато все наши попытки продолжить начатый диалог по линии (Владимир) Зеленский-Лула оказались тщетными", - сказал Мельник в интервью агентству РБК-Украина. Постпред Украины при ООН отметил, что "бразильский поезд" помчался в сторону от Украины. "Политический бомонд Бразилии, и я имею в виду не только нынешнее левацкое правительство, но и вообще заточенность всей политэлиты, не видит для себя выгоды в развитии отношений с Украиной: мы не входим в приоритеты ни с точки зрения геополитики, ни с точки зрения экономики и торговли", - признал бывший посол страны в Бразилии. В апреле 2024 года Мельник посетовал, что в Бразилии никто не хочет говорить о конфликте на Украине, потому что эта тема - "неудобная". По его словам, Украина "в Латинской Америке сегодня совершенно одна", никто из западных партнеров киевского режима не пытается переубедить федеративную республику изменить нынешний курс. Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, БРАЗИЛИЯ, МОСКВА, Андрей Мельник, Олаф Шольц, ООН
11:07 05.05.2025
 
Постпред Украины при ООН заявил о дрейфе Бразилии в сторону России

Постпред Украины при ООН Мельник пожаловался, что Бразилия сближается с Россией

© CC BY 2.0 / L.C. NøttaasenФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Бразилии Андрей Мельник посетовал, что власти в Бразилиа сближаются с руководством в Москве, а Украина не входит в приоритеты федеративной республики.
"Де-факто происходит дрейф (Бразилии - ред.) в сторону России, я бы даже сказал, плавный откат от западного мира, действительно семимильными шагами… причем в течение прошлого года именно завязка с Москвой начала резко набирать обороты. (Президент Бразилии Луис Инасиу - ред.) Лула (да Силва - ред.) провел с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным четыре сердечных телефонных разговора. Зато все наши попытки продолжить начатый диалог по линии (Владимир) Зеленский-Лула оказались тщетными", - сказал Мельник в интервью агентству РБК-Украина.
Постпред Украины при ООН отметил, что "бразильский поезд" помчался в сторону от Украины.
"Политический бомонд Бразилии, и я имею в виду не только нынешнее левацкое правительство, но и вообще заточенность всей политэлиты, не видит для себя выгоды в развитии отношений с Украиной: мы не входим в приоритеты ни с точки зрения геополитики, ни с точки зрения экономики и торговли", - признал бывший посол страны в Бразилии.
В апреле 2024 года Мельник посетовал, что в Бразилии никто не хочет говорить о конфликте на Украине, потому что эта тема - "неудобная". По его словам, Украина "в Латинской Америке сегодня совершенно одна", никто из западных партнеров киевского режима не пытается переубедить федеративную республику изменить нынешний курс.
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Киев считает маловероятным отправку сил Европы и США на Украину
10:32
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАБРАЗИЛИЯМОСКВААндрей МельникОлаф ШольцООН
 
 
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