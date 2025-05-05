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"Убедительные аргументы". В ЕС раскрыли новый план по конфликту на Украине
"Убедительные аргументы". В ЕС раскрыли новый план по конфликту на Украине - 05.05.2025, ПРАЙМ
"Убедительные аргументы". В ЕС раскрыли новый план по конфликту на Украине
Евросоюз вдвое нарастит помощь Украине в том случае, если глава Белого дома Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным. Такое... | 05.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Евросоюз вдвое нарастит помощь Украине в том случае, если глава Белого дома Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, его слова приводит Sputnik Литва."Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", — заметил он.По словам еврокомиссара, Европа также может направить 40 миллиардов евро на приобретение вооружения, произведенного на территории Украины.
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"Убедительные аргументы". В ЕС раскрыли новый план по конфликту на Украине
Кубилюс: Европа удвоит помощь Киеву, если Трамп не договорится с Путиным
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ.
Евросоюз вдвое нарастит помощь Украине в том случае, если глава Белого дома Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, его слова приводит
Sputnik Литва.
"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", — заметил он.
По словам еврокомиссара, Европа также может направить 40 миллиардов евро на приобретение вооружения, произведенного на территории Украины.
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