https://1prime.ru/20250505/ukraina-857279063.html

"Убедительные аргументы". В ЕС раскрыли новый план по конфликту на Украине

"Убедительные аргументы". В ЕС раскрыли новый план по конфликту на Украине - 05.05.2025, ПРАЙМ

"Убедительные аргументы". В ЕС раскрыли новый план по конфликту на Украине

Евросоюз вдвое нарастит помощь Украине в том случае, если глава Белого дома Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным. Такое... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T12:25+0300

2025-05-05T12:25+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Евросоюз вдвое нарастит помощь Украине в том случае, если глава Белого дома Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, его слова приводит Sputnik Литва."Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", — заметил он.По словам еврокомиссара, Европа также может направить 40 миллиардов евро на приобретение вооружения, произведенного на территории Украины.

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