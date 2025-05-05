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СБУ задержала командира батальона ВСУ, вымогавшего взятки у подчиненных

СБУ задержала командира батальона ВСУ, вымогавшего взятки у подчиненных - 05.05.2025, ПРАЙМ

СБУ задержала командира батальона ВСУ, вымогавшего взятки у подчиненных

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании командира батальона ВСУ, который за взятку начислял военнослужащим повышенные выплаты за... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T17:26+0300

2025-05-05T17:26+0300

2025-05-05T17:26+0300

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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании командира батальона ВСУ, который за взятку начислял военнослужащим повышенные выплаты за якобы участие в боевых действиях на передовой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. "Задержан командир батальона военного соединения, который требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой. По представлению комбата его подчиненные получали полную сумму надбавки в размере 100 тысяч гривен (2,4 тысячи долларов – ред.) якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца. Согласно материалам дела, военные этого подразделения не находились на переднем крае так долго, а после получения выплаты каждый из них должен был отчислить командиру по 40 тысяч гривен (960 долларов – ред.). В случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным СБУ, комбат только за март этого года таким образом получил 920 тысяч гривен (22,1 тысячи долларов). Его задержали во время передачи очередной взятки. Задержанному вменяется статья "Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством". Он находится под стражей с возможностью внесения залога в 49 миллионов гривен (1,1 миллиона долларов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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общество , сбу, всу