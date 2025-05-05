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В Венгрии указали на огромные траты в случае приема Украины в ЕС - 05.05.2025, ПРАЙМ
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В Венгрии указали на огромные траты в случае приема Украины в ЕС
В Венгрии указали на огромные траты в случае приема Украины в ЕС - 05.05.2025, ПРАЙМ
В Венгрии указали на огромные траты в случае приема Украины в ЕС
Расходы на военную поддержку Киева покажутся мелочью по сравнению с тратами на прием Украины в Евросоюз, заявил руководитель администрации главы правительства... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T23:06+0300
2025-05-05T23:06+0300
венгрия
украина
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 5 мая - ПРАЙМ. Расходы на военную поддержку Киева покажутся мелочью по сравнению с тратами на прием Украины в Евросоюз, заявил руководитель администрации главы правительства Венгриии Гергей Гуйяш. Бюджет конфликта на Украине до сих пор "мелкие деньги по сравнению с тем, во что обошелся бы ее прием в ЕС", написал он на своей странице.Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности истратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". Орбан добавил, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. В Венгрии 14 апреля стартовал всеобщий опрос населения о приеме Украины в ЕС. Анкеты рассылаются по почте. В бюллетене один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его итоги будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, такие консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе желают, чтобы Украина стала членом ЕС до 2030 года, однако решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что ЕС хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он добавил, что Венгрия за Евросоюз, однако против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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венгрия, украина, виктор орбан, ес
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, ЕС
23:06 05.05.2025
 
В Венгрии указали на огромные траты в случае приема Украины в ЕС

В Венгрии заявили, что траты на поддержку Украины покажутся мелочью на фоне её приема в ЕС

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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БУДАПЕШТ, 5 мая - ПРАЙМ. Расходы на военную поддержку Киева покажутся мелочью по сравнению с тратами на прием Украины в Евросоюз, заявил руководитель администрации главы правительства Венгриии Гергей Гуйяш.
Бюджет конфликта на Украине до сих пор "мелкие деньги по сравнению с тем, во что обошелся бы ее прием в ЕС", написал он на своей странице.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Европа и США в общей сложности истратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". Орбан добавил, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
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В Венгрии 14 апреля стартовал всеобщий опрос населения о приеме Украины в ЕС. Анкеты рассылаются по почте. В бюллетене один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его итоги будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, такие консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе желают, чтобы Украина стала членом ЕС до 2030 года, однако решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что ЕС хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он добавил, что Венгрия за Евросоюз, однако против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАВиктор ОрбанЕС
 
 
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