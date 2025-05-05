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VK проведет допэмиссию акций объемом до 115 млрд рублей
VK проведет допэмиссию акций объемом до 115 млрд рублей - 05.05.2025, ПРАЙМ
VK проведет допэмиссию акций объемом до 115 млрд рублей
Акционеры VK приняли решение о допэмиссии акций, в ходе которой планируется привлечь до 115 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T19:12+0300
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2025-05-05T19:12+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Акционеры VK приняли решение о допэмиссии акций, в ходе которой планируется привлечь до 115 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO, далее "VK" или "компания") сообщает, что акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала VK путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Решение принято внеочередным Общим собранием акционеров (ВОСА), которое состоялось 30 апреля 2025 года в форме заочного голосования. В рамках допэмиссии VK планирует привлечь до 115 миллиардов рублей, которые компания направит на снижение долговой нагрузки", - говорится в сообщении. Уточняется, что компания предоставит преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии всем текущим акционерам пропорционально принадлежащей им доле. "Срок реализации преимущественного права составит 15 календарных дней с даты уведомления акционеров, которое VK сделает незамедлительно после регистрации выпуска акций Банком России", - добавили в VK.
https://1prime.ru/20250407/dopemissiya-856453139.html
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акции, рынки, vk
Экономика, Акции, Рынки, VK
VK проведет допэмиссию акций объемом до 115 млрд рублей
Акционеры VK приняли решение о допэмиссии акций объемом до 115 млрд рублей
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Акционеры VK приняли решение о допэмиссии акций, в ходе которой планируется привлечь до 115 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
"МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO, далее "VK" или "компания") сообщает, что акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала VK путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Решение принято внеочередным Общим собранием акционеров (ВОСА), которое состоялось 30 апреля 2025 года в форме заочного голосования. В рамках допэмиссии VK планирует привлечь до 115 миллиардов рублей, которые компания направит на снижение долговой нагрузки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компания предоставит преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии всем текущим акционерам пропорционально принадлежащей им доле. "Срок реализации преимущественного права составит 15 календарных дней с даты уведомления акционеров, которое VK сделает незамедлительно после регистрации выпуска акций Банком России", - добавили в VK.
Компания VK сообщила, кто сможет выкупить ее допэмиссию