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Конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет, заявили в Кремле - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет, заявили в Кремле
Конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет, заявили в Кремле - 05.05.2025, ПРАЙМ
Конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет, заявили в Кремле
Конкретики о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T12:47+0300
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политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Конкретики о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но пока какой-то конкретики на этот счет нет", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во многом необходима и должна быть подготовлена соответствующим образом.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
12:47 05.05.2025
 
Конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет, заявили в Кремле

Песков: конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Конкретики о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Но пока какой-то конкретики на этот счет нет", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также отметил, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во многом необходима и должна быть подготовлена соответствующим образом.
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