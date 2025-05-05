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Конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет, заявили в Кремле

Конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет, заявили в Кремле - 05.05.2025, ПРАЙМ

Конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет, заявили в Кремле

Конкретики о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T12:47+0300

2025-05-05T12:47+0300

2025-05-05T12:47+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Конкретики о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но пока какой-то конкретики на этот счет нет", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во многом необходима и должна быть подготовлена соответствующим образом.

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп