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Исследование показало, сколько россиян хотят отказаться от кредитов
Исследование показало, сколько россиян хотят отказаться от кредитов - 05.05.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян хотят отказаться от кредитов
Более четверти россиян (26%) хотят отказаться от кредитов и микрозаймов в текущем квартале, при этом 38% из них планируют полностью отказаться от... | 05.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Более четверти россиян (26%) хотят отказаться от кредитов и микрозаймов в текущем квартале, при этом 38% из них планируют полностью отказаться от потребкредитов, следует из исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Выяснилось, что от заемных средств в финансовых организациях в текущем квартале планируют отказаться 26% опрошенных", - говорится в материалах исследования. Среди тех, кто собирается отказаться, больше всего граждан, планирующих не брать потребительские кредиты – 38%. На кредитные карты планируют перестать рассчитывать 23%, пользоваться программами рассрочки – 14%, микрозаймами – 15%, а ипотечным кредитованием – 6%. При этом 4% респондентов пока не определились. В исследовании отмечается, что 28% из тех, кто планирует отказаться от заемных средств, в качестве причины называют невыгодные условия. Самым популярным вариантом (34%) стало повышение финансовой грамотности, в которую кредиты теперь не вписываются. При этом 16% россиян подчеркнули, что прекратят взаимодействие с банками из-за того, что лимит по их кредитной карте был без предупреждения понижен, несмотря на хорошую платежную дисциплину. Более того, 14% граждан решили перестать пользоваться банковскими продуктами из-за страха быть обманутыми мошенниками, 8% россиян затруднились ответить на вопрос. "В число самых "вредоносных" или бесполезных трат россияне отнесли расходы на неудачное свидание, импульсивную поездку на курорт и ненужные beauty-процедуры, которые по итогу ухудшили внешний вид", - заключили эксперты.
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финансы, бизнес, банки
Экономика, Финансы, Бизнес, Банки
Исследование показало, сколько россиян хотят отказаться от кредитов
"Выберу.ру": более четверти россиян хотят отказаться от кредитов и микрозаймов в этом году
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Более четверти россиян (26%) хотят отказаться от кредитов и микрозаймов в текущем квартале, при этом 38% из них планируют полностью отказаться от потребкредитов, следует из исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Выяснилось, что от заемных средств в финансовых организациях в текущем квартале планируют отказаться 26% опрошенных", - говорится в материалах исследования.
Среди тех, кто собирается отказаться, больше всего граждан, планирующих не брать потребительские кредиты – 38%. На кредитные карты планируют перестать рассчитывать 23%, пользоваться программами рассрочки – 14%, микрозаймами – 15%, а ипотечным кредитованием – 6%. При этом 4% респондентов пока не определились.
В исследовании отмечается, что 28% из тех, кто планирует отказаться от заемных средств, в качестве причины называют невыгодные условия. Самым популярным вариантом (34%) стало повышение финансовой грамотности, в которую кредиты теперь не вписываются.
При этом 16% россиян подчеркнули, что прекратят взаимодействие с банками из-за того, что лимит по их кредитной карте был без предупреждения понижен, несмотря на хорошую платежную дисциплину.
Более того, 14% граждан решили перестать пользоваться банковскими продуктами из-за страха быть обманутыми мошенниками, 8% россиян затруднились ответить на вопрос.
"В число самых "вредоносных" или бесполезных трат россияне отнесли расходы на неудачное свидание, импульсивную поездку на курорт и ненужные beauty-процедуры, которые по итогу ухудшили внешний вид", - заключили эксперты.
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