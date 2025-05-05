https://1prime.ru/20250505/yuan-857270926.html
Юань открыл торги понедельника ростом
Юань открыл торги понедельника ростом - 05.05.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги понедельника ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 11,45 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T10:03+0300
2025-05-05T10:03+0300
2025-05-05T10:03+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 11,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,45 рубля.
https://1prime.ru/20250502/yuan-857233564.html
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рынки, торги
Юань открыл торги понедельника ростом
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов растет до 11,45 рубля
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника повышается до 11,45 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,45 рубля.
Юань подорожал на 24 копейки