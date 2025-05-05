Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешёл к падению - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/yuan-857279955.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешёл к падению
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешёл к падению - 05.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешёл к падению
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы понедельника переходит к заметному снижению, следует из данных торгов. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T12:36+0300
2025-05-05T12:36+0300
экономика
рынки
торги
алексей антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_1cfc080b89203dde925aee6063099d83.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы понедельника переходит к заметному снижению, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.30 мск снижается на 15 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,26 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала максимально на 7 копеек. "На прошлой короткой неделе рубль укреплялся, но в пятницу на Мосбирже российская валюта заметно слабела. Ухудшение "геополитического" фона вкупе с резким падением нефтяных цен давит на рубль", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Другие курсы валют развивающихся рынков с утра двигаются разнонаправленно, добавляет он. "На валютный рынок на этой неделе может повлиять анонс майских объемов операций с валютой по бюджетному правилу. В целом у курса в дальнейшем есть перспективы к постепенному росту в сторону 11,6 рубля", - считает Григорьев. Более того, при улучшении со стороны внешнеполитического фактора пара "юань-рубль" может краткосрочно уйти глубоко ниже 10, однако в среднесрочном плане девальвация рубля неизбежна, заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/20250505/yuan-857270926.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_34ee649f7b584e4c8e005d95bf8847f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, алексей антонов
Экономика, Рынки, Торги, Алексей Антонов
12:36 05.05.2025
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешёл к падению

Курс юаня к рублю на Мосбирже в первые часы понедельника снижается на 15 копеек

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы понедельника переходит к заметному снижению, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.30 мск снижается на 15 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,26 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала максимально на 7 копеек.
"На прошлой короткой неделе рубль укреплялся, но в пятницу на Мосбирже российская валюта заметно слабела. Ухудшение "геополитического" фона вкупе с резким падением нефтяных цен давит на рубль", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Другие курсы валют развивающихся рынков с утра двигаются разнонаправленно, добавляет он.
"На валютный рынок на этой неделе может повлиять анонс майских объемов операций с валютой по бюджетному правилу. В целом у курса в дальнейшем есть перспективы к постепенному росту в сторону 11,6 рубля", - считает Григорьев.
Более того, при улучшении со стороны внешнеполитического фактора пара "юань-рубль" может краткосрочно уйти глубоко ниже 10, однако в среднесрочном плане девальвация рубля неизбежна, заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Юань открыл торги понедельника ростом
10:03
 
ЭкономикаРынкиТоргиАлексей Антонов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала