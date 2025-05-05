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Курс юаня к рублю на Московской бирже перешёл к падению
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешёл к падению - 05.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешёл к падению
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы понедельника переходит к заметному снижению, следует из данных торгов. | 05.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы понедельника переходит к заметному снижению, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.30 мск снижается на 15 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,26 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала максимально на 7 копеек. "На прошлой короткой неделе рубль укреплялся, но в пятницу на Мосбирже российская валюта заметно слабела. Ухудшение "геополитического" фона вкупе с резким падением нефтяных цен давит на рубль", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Другие курсы валют развивающихся рынков с утра двигаются разнонаправленно, добавляет он. "На валютный рынок на этой неделе может повлиять анонс майских объемов операций с валютой по бюджетному правилу. В целом у курса в дальнейшем есть перспективы к постепенному росту в сторону 11,6 рубля", - считает Григорьев. Более того, при улучшении со стороны внешнеполитического фактора пара "юань-рубль" может краткосрочно уйти глубоко ниже 10, однако в среднесрочном плане девальвация рубля неизбежна, заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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рынки, торги, алексей антонов
Экономика, Рынки, Торги, Алексей Антонов
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешёл к падению
Курс юаня к рублю на Мосбирже в первые часы понедельника снижается на 15 копеек
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы понедельника переходит к заметному снижению, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.30 мск снижается на 15 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,26 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала максимально на 7 копеек.
"На прошлой короткой неделе рубль укреплялся, но в пятницу на Мосбирже российская валюта заметно слабела. Ухудшение "геополитического" фона вкупе с резким падением нефтяных цен давит на рубль", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Другие курсы валют развивающихся рынков с утра двигаются разнонаправленно, добавляет он.
"На валютный рынок на этой неделе может повлиять анонс майских объемов операций с валютой по бюджетному правилу. В целом у курса в дальнейшем есть перспективы к постепенному росту в сторону 11,6 рубля", - считает Григорьев.
Более того, при улучшении со стороны внешнеполитического фактора пара "юань-рубль" может краткосрочно уйти глубоко ниже 10, однако в среднесрочном плане девальвация рубля неизбежна, заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Юань открыл торги понедельника ростом