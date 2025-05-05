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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 мая
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 мая - 05.05.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 мая
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 13,12 копейки, до 11,3025 рубля, доллара - на 42,04 копейки, до 81,9137 рубля, евро - на | 05.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 13,12 копейки, до 11,3025 рубля, доллара - на 42,04 копейки, до 81,9137 рубля, евро - на 7,12 копейки, до 92,9082 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Экономика, Рынки, РФ, США, МОСКВА, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 6 мая
Официальный курс юаня на вторник - 11,3 руб, доллара - 81,91 руб, евро - 92,91 руб
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 13,12 копейки, до 11,3025 рубля, доллара - на 42,04 копейки, до 81,9137 рубля, евро - на 7,12 копейки, до 92,9082 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Рубль растет против юаня на Мосбирже в понедельник