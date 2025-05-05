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Юань снизился до 11,21 рубля
Юань снизился до 11,21 рубля - 05.05.2025, ПРАЙМ
Юань снизился до 11,21 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника повысился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,21 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T19:08+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника повысился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,21 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 20 копеек - до 11,21 рубля.
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юань, курсы валют, рубль
Экономика, юань, курсы валют, рубль
Юань снизился до 11,21 рубля
Юань на Мосбирже снизился за сессию до 11,21 рубля