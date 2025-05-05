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"Лучшее место". Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади - 05.05.2025, ПРАЙМ
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"Лучшее место". Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади
"Лучшее место". Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади - 05.05.2025, ПРАЙМ
"Лучшее место". Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади
Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в стремлении занять лучшие места на Красной площади, что мешает присоединению Украины к... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T08:38+0300
2025-05-05T08:38+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в стремлении занять лучшие места на Красной площади, что мешает присоединению Украины к Евросоюзу. Его цитирует издание "Обозреватель"."Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс (вступления Украины - Прим.ред). &lt;...&gt; ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади", — отметил он.Ранее глава киевского режима заявил, что Киев не может обещать соблюдение безопасности западных лидеров, которые намерены посетить торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Москве 9 мая.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:38 05.05.2025
 
"Лучшее место". Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади

Зеленский: часть политиков в ЕС хотят получить лучшее место на Красной площади

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских политиков в стремлении занять лучшие места на Красной площади, что мешает присоединению Украины к Евросоюзу. Его цитирует издание "Обозреватель".

"Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс (вступления Украины - Прим.ред). <...> ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади", — отметил он.
Ранее глава киевского режима заявил, что Киев не может обещать соблюдение безопасности западных лидеров, которые намерены посетить торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Москве 9 мая.
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