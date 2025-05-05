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В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым

В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым - 05.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не мнить себя неприкасаемым и помнить о наказании, которое его настигнет за все | 05.05.2025, ПРАЙМ

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2025-05-05T11:13+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не мнить себя неприкасаемым и помнить о наказании, которое его настигнет за все содеянные преступления. "Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления", - сказал Шеремет РИА Новости, комментируя угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве. По его словам, Зеленскому больше не удастся уйти от ответственности по "привычке спрятавшись в логове своего бункера". Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".

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общество , москва, киев, владимир зеленский, госдума