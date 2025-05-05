Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/zhaloby-857292750.html
Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч
Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч - 05.05.2025, ПРАЙМ
Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч
Количество жалоб на качество финансовых услуг в стране от их потребителей, а также инвесторов за прошлый квартал выросло почти до 95 тысяч, что на 23,6% больше, | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T18:43+0300
2025-05-05T18:43+0300
экономика
финансы
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Количество жалоб на качество финансовых услуг в стране от их потребителей, а также инвесторов за прошлый квартал выросло почти до 95 тысяч, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил Банк России, принимающий такие жалобы. "В январе—марте количество жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов увеличилось на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступило почти 95 тысяч жалоб", - говорится в сообщении. Вместе с тем ЦБ отметил снижение числа жалоб на страховые услуги (на 44,6%) и на профессиональных участников рынка ценных бумаг (на 27,5%). Кроме того, на 42,2% сократилось количество жалоб на навязывание платных услуг при кредитовании, добавили в пресс-службе регулятора.
https://1prime.ru/20250505/banki-857289538.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банк россии
Экономика, Финансы, Банк России
18:43 05.05.2025
 
Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч

ЦБ: количество жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Количество жалоб на качество финансовых услуг в стране от их потребителей, а также инвесторов за прошлый квартал выросло почти до 95 тысяч, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил Банк России, принимающий такие жалобы.
"В январе—марте количество жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов увеличилось на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступило почти 95 тысяч жалоб", - говорится в сообщении.
Вместе с тем ЦБ отметил снижение числа жалоб на страховые услуги (на 44,6%) и на профессиональных участников рынка ценных бумаг (на 27,5%). Кроме того, на 42,2% сократилось количество жалоб на навязывание платных услуг при кредитовании, добавили в пресс-службе регулятора.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Крупнейшие банки начали частично снижать доходность по вкладам
17:00
 
ЭкономикаФинансыБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала