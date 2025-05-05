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Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч
Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч - 05.05.2025, ПРАЙМ
Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч
Количество жалоб на качество финансовых услуг в стране от их потребителей, а также инвесторов за прошлый квартал выросло почти до 95 тысяч, что на 23,6% больше, | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T18:43+0300
2025-05-05T18:43+0300
2025-05-05T18:43+0300
экономика
финансы
банк россии
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Количество жалоб на качество финансовых услуг в стране от их потребителей, а также инвесторов за прошлый квартал выросло почти до 95 тысяч, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил Банк России, принимающий такие жалобы. "В январе—марте количество жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов увеличилось на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступило почти 95 тысяч жалоб", - говорится в сообщении. Вместе с тем ЦБ отметил снижение числа жалоб на страховые услуги (на 44,6%) и на профессиональных участников рынка ценных бумаг (на 27,5%). Кроме того, на 42,2% сократилось количество жалоб на навязывание платных услуг при кредитовании, добавили в пресс-службе регулятора.
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финансы, банк россии
Экономика, Финансы, Банк России
Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч
ЦБ: количество жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Количество жалоб на качество финансовых услуг в стране от их потребителей, а также инвесторов за прошлый квартал выросло почти до 95 тысяч, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил Банк России, принимающий такие жалобы.
"В январе—марте количество жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов увеличилось на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступило почти 95 тысяч жалоб", - говорится в сообщении.
Вместе с тем ЦБ отметил снижение числа жалоб на страховые услуги (на 44,6%) и на профессиональных участников рынка ценных бумаг (на 27,5%). Кроме того, на 42,2% сократилось количество жалоб на навязывание платных услуг при кредитовании, добавили в пресс-службе регулятора.
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