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Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч

Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч - 05.05.2025, ПРАЙМ

Число жалоб на финуслуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тысяч

Количество жалоб на качество финансовых услуг в стране от их потребителей, а также инвесторов за прошлый квартал выросло почти до 95 тысяч, что на 23,6% больше, | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T18:43+0300

2025-05-05T18:43+0300

2025-05-05T18:43+0300

экономика

финансы

банк россии

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Количество жалоб на качество финансовых услуг в стране от их потребителей, а также инвесторов за прошлый квартал выросло почти до 95 тысяч, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил Банк России, принимающий такие жалобы. "В январе—марте количество жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов увеличилось на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступило почти 95 тысяч жалоб", - говорится в сообщении. Вместе с тем ЦБ отметил снижение числа жалоб на страховые услуги (на 44,6%) и на профессиональных участников рынка ценных бумаг (на 27,5%). Кроме того, на 42,2% сократилось количество жалоб на навязывание платных услуг при кредитовании, добавили в пресс-службе регулятора.

https://1prime.ru/20250505/banki-857289538.html

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финансы, банк россии